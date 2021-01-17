张建宗称公务员绝对有责任拥护基本法

香港政务司司长张建宗说，公务员是香港特区政府管治团队的重要组成部份，绝对有责任拥护《基本法》和落实“一国两制”。

张建宗今天在政府网志上写道，公务员宣誓或签署声明，是对其须背负的责任和期望的公开确认和真切体现，让公务员更明确地意识到其公职身份所带来的责任、承担和要求，有助进一步保护、巩固和推广公务员队伍应恪守的核心价值，并确保港府能有效管治。

港府前天（1月15日）向各政策局及部门发出通告，公布为2020年7月1日之前受聘的公务员订立宣誓或签署声明的要求。所有在该日期前受聘的现职公务员，须签署声明拥护《基本法》、效忠香港特区、尽忠职守和对港府负责。

此前，根据《基本法》和《宣誓及声明条例》，只有行政长官、主要官员、司法人员等须在获得委任后宣誓，但不包括一般公务员。公务员入职后，只须遵守《公务员事务规例》和守则便可。

据称，至今共有超过4000名自2020年7月1日起加入港府的公务员签署声明。

张建宗也表示，公务员宣誓或签署声明不单是短短誓词或一纸文书，实则具有重大标志意义。

他说：“这集体展示了公务员队伍拥护《基本法》和效忠香港特区的忠诚和承担，有效加强公务员在这方面的意识，进一步明确了责任和要求，并具体地彰显出来。”

