中国工信部部长：大力发展新能源汽车产业

中国工业和信息化部部长肖亚庆昨天表示，当今世界，制造业竞争日趋激烈，他因此呼吁要抢抓机遇，大力发展新能源汽车等战略性新兴产业，实现弯道超车。

据澎湃新闻报道，肖亚庆昨天在第七届中国电动汽车百人会线上论坛上发表演讲时说，过去一年，中国经受住冠病疫情冲击，推动汽车产业逆势而上，在规模和质量上都交出了亮丽的答卷，全年新能源汽车产销量同比大幅度增长。

他指出，基于全新纯电驱动平台设计的车型成为主流，中国品牌在中高端市场站稳了脚跟，占比超过了50%，部分企业产品实现了批量外销。

展望未来，肖亚庆认为中国新能源汽车产业发展处于重要战略机遇期，但是机遇和挑战都有新的发展变化。“对我们来讲，如何优化产业布局，如何更好的保持供应链畅通，成为全行业必须回答的关键问题。”

为此，肖亚庆提出，工业和信息化部将重点做好五方面工作：一是实施强链补链行动；二是加快核心技术攻关；三是加大推广应用力度；四是优化产业发展环境；五是深化高水平开放合作。

肖亚庆强调，全球汽车供应链已形成“你中有我、我中有你”的利益攸关的格局，要加强与各国和各方的开放合作，加快标准国际化，引导企业积极参与国际竞争，形成开放性的产业发展的新格局。