美智库首次列美中因台爆发冲突的可能性为最高级

美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations，简称CFR）发布最新报告，对2021年世界各地发生潜在冲突的可能性做出预测。报告首次将美中两国在台湾问题上爆发严重危机列为全球潜在冲突中的最高级别。

据美国之音报道，CFR当地时间14日发布报告指出，在人们的注意力集中在拜登新政府将不得不应对的一系列紧迫的国内危机的同时，美国政策制定者不应忽视出现严重国际冲突的风险。

CFR下属的预防行动中心（Center for Preventive Action）从2008年起，每年根据来年的预防优先次序发表报告，以预测和评估可能爆发或者升级的潜在冲突或者危机。

过去13年来，该中心在每年秋季对数百名美国外交政策专家进行问卷调查，要求他们列出未来12个月全球30个潜在危机或冲突因素，评估它们发生的概率及对美国利益的潜在影响。风险评估表依发生概率与利益冲击程度分为三级。

报道称，2021“预防优先次序调查”报告给了人们几项重要的启发。

首先，对朝鲜进一步发展核武器和弹道导弹的担忧是今年最重要的突发事件。专家们认为这既是一种高可能性，也是一种高影响风险。报告指出，拜登过渡团队对朝鲜构成的威胁几乎没有表态，不过，朝鲜领导人金正恩似乎有意挑战新一届美国政府。

金正恩在1月12日结束的朝鲜劳动党第八次党代会上，宣称强力推进早已开启的核力量建设，并称美国是朝鲜的“最大敌人”。

其次，2021年，美国和中国在台湾问题上的严重危机首次上升为一级风险。“美中为台湾爆发危机”在2019年首度列进报告，之后连续两年被归类在第二级风险。不过，随着美中对抗加剧，专家预估中国大陆在政经层面对台湾加强施压、导致美中陷入严重危机，因此将第二级风险升至第一级，预期今年发生概率中等、对美国利益造成冲击程度“高”。

第三，中国和印度因两国有争议的边界发生军事冲突被评估为二级风险，这可能反映出人们对大国之间日益增长的军事对抗风险的高度担忧。

不过，受访专家认为，美中两国2021年在南中国海爆发武装对峙的潜在风险降低，从第一级降为第二级。这一评估结果成为该报告列出的30个潜在危机或者冲突因素中唯一发生机率降低的事件。

此外，除美中为台湾爆发严重危机外，其他机率中等、冲击严重的第一级风险包括：伊朗和美国（或美国盟邦）爆发武装对峙、严重瘫痪美国关键基础设施的网络攻击、俄罗斯干预或恐吓北大西洋公约组织（NATO）成员国以致军事紧张升温、恐怖攻击造成美国本土大规模伤亡等。

