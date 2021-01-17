中国新版医保药品目录3月启用 含17种抗癌药

中国国家医保局、人社部早前公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》（简称《目录》）。据报在此次调整中，有17种抗癌药品成功纳入目录，新版《目录》自今年3月1日起正式执行。

据《经济日报》报道，中国国家医保局表示，此次《目录》调整工作，共有162种药品进行了谈判，119种药品谈判成功，成功率为73.46%，谈判成功的药品平均降价50.64%。

以最受关注的抗癌药为例，中国国家医保局2018年组织开展了抗癌药专项准入谈判，最终17种药品谈判成功纳入目录，并于2020年底协议到期；14种独家药品按规则进行了续约或再次谈判，平均降幅为14.95%，个别一线抗癌药降幅超过60%。

中国国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，“经测算，14种抗癌药降价，预计2021年可为癌症患者节省30多亿元（人民币，下同，约6亿多新元）。本次调整新增了17种抗癌药，包括仑伐替尼等新药、好药，目录内癌症用药的保障水平明显提升。”

他说，谈判成功药品共涉及31个临床组别，占所有临床组别的86%，患者受益面非常广泛。

中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯透露，《目录》基本覆盖了各主要器官癌症的主流治疗药物，常见的肺癌、乳腺癌药物增加了，一些不常见的肿瘤也有了可以用的药品。

“2020年新增的肿瘤药物都是这一两年新上市的主流用药，有明确的临床适应症。”

中国国家医保局测算，新增的119种药品多数是经过谈判实现降价的独家药品，预计2021年增加的基金支出与谈判和调出药品所腾出的空间基本相当。另一方面，从患者负担情况看，通过谈判降价和医保报销，预计2021年可累计为患者减负约280亿元。

据报道，中国国家医保局透露，2020年10月份到12月份，在企业申报基础上，中国国家医保局建立了评审药品数据库。历经专家评审阶段到谈判阶段，对拟谈判药品开展测算。期间，邀请企业进行逐一面对面沟通，充分听取企业的意见建议，组织谈判专家紧锣密鼓开展工作。

“简单说，就是在谈判规则下，引导药企给出可以接受的最低价。”上海市医疗保障局医药价格和招标采购处处长龚波说，绝不能因为个人同情而忽略了为参保人员争取最大让利的谈判职责，绝不在谈判中“点到为止”。

北京市医保中心主任、国家医保DRG付费技术指导组组长郑杰向《经济日报》说，“我们基金测算组尽可能在测算过程中对各种因素进行综合、全面考虑，拓宽测算的广度和深度，客观地评估评价谈判药品的真实价值，同时兼顾基金的承受能力给出合理的谈判价格，以保障人民群众的基本医疗需求，让绝大多数患者能够享受到谈判药品的成果。”

报道指出，其实此次药品谈判设定申报条件时就已未雨绸缪：一是要更好满足临床需求，二是更好与新药审批工作衔接，实现药品审批与医保评审“无缝衔接”，体现鼓励新药创制的导向，三是照顾临床用药延续性。