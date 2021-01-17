许智峰收汇丰CEO电邮 称冻结户口一事没有选择

流亡英国的香港前民主党立法会议员许智峰早前控诉，自己及家人的汇丰银行信用卡户口，被银行单方面以及无通知下取消。他今天表示，收到汇丰行政总裁祈耀年的电邮解释，汇丰收到警方通知后，有法律责任采取行动，因此在冻结户口一事上并没有选择。

综合香港电台、网媒“香港01”报道，许智峰今早在面簿贴文称，祈耀年在电邮中也提到，早前一位汇丰职员指银行因“商业决定”取消他的信用卡户口之说法“是错误的”；祈耀年强调，许智峰的信用卡和其他汇丰户口皆只是“被冻结”，并非“取消”。

许智峰接着批评，其银行户口被冻结至今差不多一个半月，而汇丰在各方压力下现在才来信解释事件，“姗姗来迟，做法不负责任”。

他强调，基于三个原因，拒绝接受祈耀年的解释：第一，汇丰没有解释冻结户口的法律依据；第二，汇丰没解释为何香港有《连坐法》，因其家人也受牵连；第三，汇丰的说法反复。

许智峰指出，汇丰起初以“商业决定”为由取消其全家的信用卡，后改口指“说错了”，只是“冻结”而不是“取消”。他并说：“与其抵赖前线职员说错，为何不一开始主动来信解释清楚呢？究竟哪个版本才是事实？堂堂国际大行，却在政治献媚下让客户服务丑态百出。”

许智峰最后说，任何机构违反专业、背弃程序，以协助政权打压香港人自由的，“就是侵犯人权的共犯”。他呼吁英国及各国国会议员就此次事件致信汇丰质询，各国也应考虑对汇丰及曾处理相关案件的人员，作出相应的国际制裁。