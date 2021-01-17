小牛资本非法吸存涉案人员达63人

小牛资本管理集团有限公司（简称小牛资本）涉嫌非法吸收公众存款案中，警方已对63名嫌犯采取刑事强制措施。警方已查封、扣押、冻结小牛资本及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等一批资产。

据财新网报道，深圳市公安局南山分局昨天（16日）通报上述信息。警方称，除一名嫌犯因怀孕取保候审，其余62人均被拘留。目前案件正在进一步侦办中，警方将加大追赃挽损力度。

根据警方通报，涉案嫌疑人包括45岁男性彭某、55岁男性彭某和44岁男性李某立。公开资料显示，小牛资本创始人、董事长彭铁出生于1976年，现年正好45岁。

彭铁是湖南邵阳人。据《邵阳日报》过往报道，彭铁毕业于邵阳师范学校，担任过小学校长、体育器材厂厂长等职务，后自费就读湖南大学本科，并在中山大学就读金融学研究生。深圳市邵阳商会的资料显示，彭铁还曾在一家香港上市的金融集团担任高管。

2012年，彭铁创立小牛资本，以小牛资本为主体逐渐涉足普惠金融、财富管理和投资管理三大业务，旗下包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技等子公司。

官网显示，小牛资本在海内外共开设280余家分支机构，业务遍布中国20多个省市，员工总数达万人，服务客户800万人。2018年年中，小牛资本旗下互联网金融平台小牛在线传出“爆雷”消息，但直到两年后，平台才正式宣布清退。

2020年5月，小牛在线称，因行业经营环境恶化决定退出网贷行业，逐步结清存量网贷业务。彼时，该平台上的借贷余额为104.19亿元（人民币，下同，约21.39亿新元），出借人数为11.58万人。这也意味着，小牛在线目前还欠11万出借人超百亿元，仅利息就要偿还19亿元。

西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文向《商学院杂志》指出，早在2018年爆雷潮的时候，小牛在线就已经面临一些压力了，至于其兑付风险，还要取决于其底层资产情况。在兑付方案尚未出具且底层资产缺乏了解的情况下，相对而言，即便小牛在线的底层资产是真标，疫情情况下也会存在还款等各方面的情况的急剧恶化。

据《商学院》了解，目前已有小牛资本相关人员接管小牛在线业务，不过，小牛在线相关负责人回复，“不是接管小牛在线，小牛资本只是母公司，作为一个集团方进行监管，尽股东应有的责任”。

同时，小牛在线表示，从出清退的指引公告到确权，再到出具清退方案，是有时间周期的，兑付方案出具的大致时间范围也不好估计。



