香港失业率或创16年新高

香港第四波冠病疫情仍然严峻，财政司司长陈茂波今天透露，即将公布的最新失业率，在疫情冲击下，势将升破近期的16年高位。

据星岛日报报道，陈茂波今天在网上撰文，指很多企业和打工仔正承受着巨大压力。数字上来说，虽然香港经济去年第三季、按季已扭转萎缩趋势，2021年全年很可能恢复正增长，但目前的状况仍非常严峻。以破产管理署最近公布的数字为例，去年破产申请宗数接近8700宗，按年增加6.6%；提交强制清盘呈请亦有约450宗，按年升7.2%。12月香港采购经理指数重回收缩区间，中小企营商气氛亦趋向悲观。而即将公布的最新失业率（去年10至12月)，在第四波疫情冲击下，势将升破近期的16年高位，劳工市场正处加压状态。

他续指，更令人忧虑的是，传统的农历新年旺季即将来临，这原本是零售、餐饮等行业生意最旺、收入最多的时候，现在却因疫情而严重受困。他在财政预算案咨询期间也收到不少业界代表反映，若果不尽快平复疫情，恐怕在农历新年过后，或会出现较多的结业和裁员。

陈茂波还提到，总结过去几次经济低潮，其中一项得到的经验，就是不能只着重解决当下的困难，而是要让整个社会有迎接挑战的心态及准备，好好把握危机中转型升级的契机，把香港的经济结构顺势推上更高台阶。因此，他在编制新一份财政预算案时，既要考虑现时疫下市民的需要，也要及早部署和投资未来。这在科技变革和疫情催生了消费行为及商业模式转变的今天，显得尤为迫切。



