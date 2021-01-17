漳州通报“大头娃娃”事件：确认涉事产品含激素

中国早前爆出疑似因使用婴儿抑菌霜导致“大头娃娃”事件。官方今天通报，确认涉事两款产品均含激素，已将有关线索移送公安机关。

据新华社报道，福建省漳州市“欧艾抑菌霜”事件处置工作组今天凌晨发布通报称，经有检测资质的第三方机构检测，已确认召回的涉事产品“益芙灵多效特护抑菌霜”和“开心森林一抹舒宝宝皮肤抑菌霜”含有氯倍他索丙酸酯，企业涉嫌生产、销售伪劣产品。

目前，公安机关已传唤涉事企业主要涉案人员。下一步，漳州市将对涉事企业及其产品做进一步调查，从严查处涉事企业及相关人员。

资料显示，氯倍他索丙酸酯又称丙酸氯倍他索，属于抗炎皮质类固醇中药性较强的，不建议长期使用。

据《南方都市报》报道，这起“大头娃娃”事件上周四（7日）在网上曝光。有网民指江苏一女婴疑因使用“嗳婴树”品牌的“益芙灵多效特护抑菌霜”，而变“大头娃娃”，并出现发育迟缓、多毛、脸肿大症状。

当时，这款抑菌霜的生产者——福建欧艾婴童健康护理用品有限公司还一度否认自家生产的抑菌霜“不含激素、抗生素”。但福建省漳州市卫生健康委员会8日责令涉事企业召回涉事产品，暂停生产并下架该产品。

《南方都市报》从福建欧艾婴童健康护理用品有限公司所在的漳州市龙文区朝阳工业区管委会获悉，根据调查，涉事产品两批共1200瓶，以4元（人民币，约0.8新元）一瓶的价格售给经销商，主要销往江苏连云港、宿迁两地。