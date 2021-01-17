中纪委：潜规则还有不少生存空间

针对早前被上级要求简便通关但被处分的卢书记争议事件，中纪委今天刊登评论称，相关议论的背后反映出关系学、潜规则在社会上还有不少生存的土壤空间。

网上视频显示，大连一处街道办事处的副主任王琛明周三（13日）晚回家时，不愿配合疫情登记个人资讯，打电话给负责社区管理的卢书记“打招呼”；于是卢书记要求防疫志愿者“简单登记”就放行，引来负责登记的志愿者不满。

这部影片在网络曝光后，王琛明受到严重警告处分、免职处理，名为卢宪宝的卢书记则受到警告处分。《新京报》微信公号“政事儿”报道，卢宪宝是街道下属社区党委副书记，王琛明是他的上级。

与此同时。“如果你是卢书记，应该怎么办”的话题引发许多网民讨论：拒绝王主任，卢书记就要得罪人，容易被“穿小鞋”；有网民则调侃，卢书记可以接电话的时候说，“喂喂喂，听不见，我这里没信号”。

中央纪委国家监委网站今天刊登评论称，相关议论的背后反映出关系学、潜规则在社会上还有不少生存的土壤空间。

评论指出，抵制违规违法的请托，这中间没有模糊地带，否则早晚会出事。“对卢书记来说，这次是打招呼让你简单登记放行，你打圆场过去了，那下次领导让你挪用公款帮她报销个人费用你做不做，也还觉得为难？现实中不是没有这样的案例。”

评论还说，一些人觉得打招呼有用，找关系可行，不知不觉裹挟其中，从受害者变成了默许者，甚至是歪风邪气的助长者。

评论呼吁，即使看起来拒绝领导打招呼不容易，但为自己、为社会环境都得坚定地做下去。“假如每一个‘卢书记’都敢于对潜规则、关系学坚定地说不，大家一起努力明规矩、树正气，相信‘卢书记该咋办’这个问题也会越来越好回答。”

