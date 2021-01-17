中国造船业新船接单量超过韩国

中国工信部日前发布的数据显示，2020年，中国新船接单量超过韩国，时隔两年重新夺回接单量全球第一。

造船行业的起落兴衰，一向以来是衡量经济的重要风向标。2020年在冠病疫情和经济不确定性的双重影响下，全球造船业处于近30年来的大萧条阶段，各国造船企业手持订单都出现大幅下降。

但最新数据显示，2020年，中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。

据央视新闻报道，中国船舶集团副总经理孙伟认为，让中国新船接单量反超的重要因素之一是中国国内疫情防控措施有力有效，坚定了船东对中国企业的信心。他说：“我们的研发人员主动作为、创新工作，确保了在疫情下和客户的沟通交流各个环节的畅通、高效。”

同样得益于疫情防控有力有效，中国造船企业在造船完工量方面也取得优异成绩。这是目前全球最大的23000标准箱以双燃料为动力的集装箱船，在经过常规动力试航、LNG气体试航等复杂测试后，2020年年底在上海长兴岛正式交付。这是2020年中国交付的第三艘同类型的集装箱船。

据统计，2020年中国造船完工量和手持订单量，分别占世界总量的43.1%和44.7%，继续在国际市场份额中继续领先。

中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆评论，2020年中国船舶工业逆势上扬，实现全面的突破，在造船完工量、新船订单量和手持订单量三大指标方面实现了全球第一的市场份额，特别是中国造船工业在各个船型上都有斩获，彰显了中国船舶工业极强的韧性和坚实的工业基础。

三大指标是业界衡量造船工业发展规模与实力的重要依据，之前三大指标全球第一一直被日本或韩国所占据。2010年中国首次跃居世界第一，但是在新船订单方面，2018年、2019年又被韩国反超。