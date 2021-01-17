迪士尼为刘亦菲巩俐甄子丹报名奥斯卡

迪士尼真人版电影《花木兰》（Mulan）去年9月在中国上映后，口碑褒贬不一。不过，迪斯尼据报将为该电影的三位主演刘亦菲、巩俐以及甄子丹报名电影业界含金量最高的奥斯卡金像奖。

据新浪娱乐报道，迪士尼颁奖季官网“disneystudiosawards”今天曝光《花木兰》的本届奥斯卡计划，将提名《花木兰》角逐最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳男配角，以及最佳改编剧本等15个项目。

其中，刘亦菲、巩俐和甄子丹，分别被提名角逐奥斯卡最佳女主角，最佳女配角，以及最佳男配角。

上述消息曝光后，被不少中国媒体和网民转载，并登上微博热搜第一名。

《花木兰》根据1998年迪士尼同名动画片改编，讲述了花木兰女扮男装，代父从军的故事。该片原计划去年3月上映，但因冠病疫情多次推迟上映计划，最终在疫情严重的美国和欧洲部分国家转为线上播出；在中国大陆，该片于9月11日上映，9月17日在香港上映。

据BBC中文网报道，这部迪士尼花重金打造的古装战争电影在公布之初曾引发网民普遍期待，但后续的多次争议——包括因女主角刘亦菲在香港反修例抗争期间公开支持香港警察，以及该片于片尾公开致谢新疆官方机构——使其在香港和台湾深陷抵制泥潭。

虽然此片在中国大陆刚上映时，就在短短几天内拿下上亿元票房，但票房走势随着剧情不断被吐槽，以及刘亦菲的演技备受质疑等因素不断下滑，最终仅拿了不到3亿元人民币（约6200万新元）。据彭博社报道，该影片的投入超过2亿美元（约1.33亿新元）。