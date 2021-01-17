吴存荣、屈谦辞去重庆副市长职务

重庆两名市领导吴存荣、屈谦今天分别辞去常务副市长，以及副市长职务。

“重庆人大”微信公众号今天透露，重庆市人大常委会会议经表决，接受了吴存荣、屈谦辞去重庆市人民政府副市长职务，并报请重庆市人大会议备案。

资料显示，今年58岁的吴存荣是中共十九届中央候补委员，他于1985年从华东水利学院毕业后进入安徽省水利水电勘测设计院工作，后任安徽省治淮领导小组办公室副主任、安徽省水利厅规划计划处处长等职。

1997年，吴存荣出任安徽省枞阳县县长，同年12月任枞阳县委书记；1999年，吴存荣重返安徽省水利厅任副厅长，2001年出任安徽省水利厅厅长，时年38岁。

2005年12月，吴存荣任合肥市委副书记、代市长，次年2月出任合肥市市长，任职5年，2011年任安徽省委常委、合肥市委书记，先后主政合肥10年，2016年转任安徽省政府常务副省长。

2017年，吴存荣跨省调整，调任重庆市委常委、常务副市长，负责发展改革、粮食、财政、国资监管、统计、口岸物流、公共资源交易监管、能源、机关事务、行政学院、人武工作，先后兼任重庆行政学院院长、两江新区党工委书记等职。

屈谦则稍微年长，今年61岁的他长期在重庆卫生系统工作，1983年从重庆医学院毕业后进入重庆医科大学附属第二医院工作，历任医学二系办公室副主任、肺科副主任等职，1997年出任重庆医科大学附属第二医院副院长。

1998年，屈谦任重庆市渝中区政府副区长，后同时担任九三学社渝中区委会副主委、主委、九三学社中央委员等职。

2004年，屈谦出任重庆市卫生局局长，2013年任重庆市卫计委主任，2016年出任重庆市副市长，负责教育、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、体育、参事、文史、修志工作，2018年兼任重庆市红十字会会长。

2020年1月，屈谦出任重庆市政协副主席，并继续担任重庆市副市长，至此番卸任。

重庆市政府官网目前还未更新，其“政府领导”栏目仍呈“一正八副”格局，除了上述两人，包括跨省履新的市长唐良智和副市长胡明朗，从中央调到地方的“空降兵”陆克华和李波，以及三名本地官员：李明清、熊雪和郑向东。