张亚中吁蒋万安跳出“末代王孙情结”

台大政治系教授张亚中昨天投书《中国时报》，向被蓝营视为2022年参选台北市长热门人选的国民党立委蒋万安喊话，希望他能跳出“末代王孙情结”。

蒋万安是台湾已故总统蒋经国孙子、国民党前副主席蒋孝严之子。

也是孙文学校总校长的张亚中，在这篇题为《蒋万安请跳出“末代王孙情结”》的文章中指出，所谓“末代王孙情结”的标准外显情状大概如下：在温和的外表下，这些人往往有一种特别的、近似于骄傲的矜持，对自己的出身非常敏感，当外人不提时，他们是很正常的，但一旦感受到自己的出身被周围的人注意到时，他们就会显现出一种特殊反应，想要强烈地与“祖辈的荣光与耻辱”切割，以凸显他们的自我。

张亚中说，他们有一种介于自卑与自傲之间的复杂情感，在一些关于明清时期末代王孙的记载上，可以看到这些情形，他们除了感慨“后悔生在帝王家”之外，也会在人生中有些激越的表现。

他对此点名同样是蒋经国孙子的蒋友柏，也许就是其中一些例子，而最近成为风头人物的蒋万安，“恐怕也是难逃这种情结的人”。

张亚中接着说，这些“高贵”出身的人会有这种表现的原因在于，任何一个王朝的发展过程中，总有荣耀高光的时刻，也必然会有阴暗的面向，在王朝崩塌之后，接续者及批评者往往会刻意凸显阴暗的面向，以否定前朝的一切。

他对此表示：“‘末代王孙’会感慨生不逢辰，因为在王朝高光的时刻，他们没有享受过荣耀，但是当王朝崩塌后，却得概括承受王朝的耻辱。一种愤愤然的不平之气油然而生，因为他们无可选择出身，凭什么就必须在肩头上横加这么多耻辱的压力？因而，他们往往会刻意避谈出身所带来的光环，反而会极力向人显示他们所拥有的一切，都是凭自己努力所得，和其祖辈没有关系。”

“同时，他们也会特别刻意要切割祖辈所给他们带来的耻辱，表示一种“断根”的决绝。”

至于蒋万安早前提出的《威权统治时期人民权利受损恢复条例》，是否是想选台北市长的起身炮，张亚中在文章中表示暂且不论，但他强调蒋万安的行为却正是“末代王孙情结”的展现。

张亚中写道：“也会有另一种解读，认为这是蒋万安有勇气站出来为祖辈‘赎罪’的表现，但其实这只是一种对此情结‘合理化’的掩饰而已。”

“蒋万安的祖父依然是台湾许多人心目中表现最好的‘总统’，他曾祖父对台湾的贡献也是巨大的，如果真是这么勇于承担祖辈的一切，当许多绿营人士羞辱经国先生及其曾祖父蒋中正先生时，我们何曾看过蒋万安勇于站出来，为他们两人的历史地位辩护，以捍卫祖辈的尊严呢？这点其实恰好是他具有‘末代王孙情结’的最大证明。”

张亚中最后表明，每个人都有自己的血缘，不需回避，面对祖辈们的荣辱对错，既需要勇气，也需要智慧。蒋万安不经意的“末代王孙情结”，只在“救赎”上加码，对“祖辈荣耀”噤声，反而是在帮助绿营可以扩大“羞辱”他的祖辈。

他并说，如果蒋万安真的还要领衔提案到底，那么他就只是继续走在以羞辱先辈来成就自己的道路上而已。“郑重奉劝蒋万安先生，用智慧跳出‘末代王孙情结’。这个案子真的不适合由您提出，还是退出以保全祖辈及自己的名节吧！语重心长，还请千万斟酌！”

蒋万安周二（12日）提案修正的《戒严时期人民受损权利回复条例》，明定人民在威权统治时期被不当没收财产的返还办法，被外界认为是为台北市长选举布局。他随后解释，提案与选举无关，面对历史，还原真相，台湾才能迈向和解。