梁振英：香港容不下“去中央化”的反对派

香港前特首梁振英认为，《香港国安法》立法后，已达致处理危害国安行为的目的，并强调香港容不下“去中央化”的反对派，特别是经常冲击中央权力、危害国家安全者。

现担任中国全国政协副主席的梁振英在香港01今天（18日）发布的专访中，谴责泛民主派去年7月举行初选的做法，并说他预料不到国安法立法后，仍有人搞初选。

他指出，香港选举管理委员会去年7月14日曾发表声明，提醒在《选举（舞弊及非法行为）条例》下需要注意的事情，背后目的就是针对民主派初选，提醒公众初选或涉违法行为。

梁振英认为，初选只是一个手段及步骤，“希望在立法会内取得35+，目的为了揽炒（玉石俱焚）”，并引述公民党曾提及日后不止会否决《财政预算案》，而是否决所有政府法案及拨款申请，“即是要社会瘫痪及政府停摆，违反了国安法”。

他不认同香港再容不下反对派，但批评部分人士越走越远，在根本问题上走向中国中央政府的对立面，点名提到壹传媒创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭、前政务司司长陈方安生、前公民党议员郭荣铿等人，批评他们要求美国政府制裁香港，反问：“世上有无这种反对派？”

至于特首选举课题，梁振英说，《中英联合声明》及《基本法》均清楚列明，香港特区行政长官可通过选举或协商产生，并由中央政府任命，“若明天宣布特首改由协商产生，英国人不能说我们违反《中英联合声明》，也无需修改《基本法》及人大释法”。

不过，梁振英强调，他只是举例，不评论日后是否需要修改特首选举方式，并称香港民主非“主权性民主”，“并非自己750万人自己围内的事”，形容这是红线。