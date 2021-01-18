王毅三月内已访亚细安九国

中国国务委员兼外长王毅已经在三个月内访问九个亚细安国家，其中包括柬埔寨、马来西亚、老挝、泰国和新加坡等。

据环球时报报道，王毅于1月11日至16日访问缅甸、印度尼西亚、文莱和菲律宾四个国家，加上去年10月访问过的柬埔寨、马来西亚、老挝、泰国和新加坡五个国家，自此中国外长已实现疫情发生以来对亚细安十国中九国的访问。

《南华早报》17日曾发文称，在美国新政府上台并可能改变在东南亚的外交实践之前，北京正在寻求为与东南亚更深层次的联系奠定基础。美国“外交学人”网站称，中国外长在三个月内第二次访问东南亚，其重点绝不仅仅是疫苗，疫情后的经济复苏、“一带一路”倡议的实施和区域稳定是他议程上的主要项目。

值得一提的是，王毅已实现疫情发生以来对亚细安十国中九国的访问，唯一被“遗漏”的是越南。有分析认为，这主要因为两点原因，中越在南中国海争端上关系紧张，越南已成为中美关系博弈的一个焦点。二是越共十三大将在本月底召开，届时将决定越南未来五年的领导班子和发展方向，国家高层换届之际政治局势存在较大的不确定性。中国虽然需要处理好同越南的关系，但同时也需要格外谨慎，避免卷入越南国内的政治斗争，因为越南不同的政治派系可能想在激烈的幕后争斗中打“中国牌”。

中越外长最近一次线下互动是2020年8月，王毅同越南副总理兼外长范平明在广西东兴出席中越陆地边界划界20周年和勘界立碑10周年纪念活动。