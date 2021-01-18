连10日超万亿人民币 A股成交额放大或成常态

中国沪深两市日成交额已在10个交易日内连续超过1万亿元，为此前所未有。有分析认为，中国股市成交额放大或成常态。

据《上海证券报》报道，截至上周五，沪深两市日成交额已在新年的10个交易日内连续超过1万亿元（人民币，下同，2052.98亿新元），在增量资金的有力推动下，A股三大股指年初齐创阶段新高。上证指数、深证成指、创业板指今年以来分别累计上涨2.69%、3.88%、4.17%。

受访机构普遍认为，在A股机构化、国际化的大趋势下，叠加多数行业进入“存量时代”的大背景，A股的结构性行情或将持续。随着越来越多的居民存款通过基金等渠道间接入市，成交额放大也有望成为股市的常态。

据东方财富旗下金融数据平台Choice的统计，截至上周五（1月15日），历史上两市日成交额超万亿的交易日共187个。但此前，这一“放量”现象最早也要在2月下旬才开始有。如2019年、2020年，都是待春节假期过后，各路资金才开始“进入状态”。

腾讯证券此前发布的报告显示，中国“有四分之一的家庭愿意拿出50%的资金炒股”，近六成投资者去年从股市里赚到了钱，盈利超过20%的投资者占比达23%，打破了此前所谓“股民七亏二平一赚”的说法。同时，投资者的年龄结构、受教育水平、投资经验均有优化，“80后”已成证券投资的主力人群。

以公募基金为主的各路机构也抓住时机，争抢市场增量。中信证券首席策略分析师秦培景观察到，今年公募基金新发行节奏明显前移，预计1月的总募资规模将达2500亿元。公募基金已成当前A股最重要的增量资金来源，其调仓、建仓行为大大推升了市场成交额，为股市注入“活水”。

从另一视角来看，当前的投资热或非“一时之热”。去年，资本市场改革按下加速键，相关红利亦持续释放。而今，提高上市公司质量已成监管的首要目标。全国政协经济委员会主任、证监会原主席尚福林1月16日在中国资本市场论坛表示，要净化市场生态环境，实现优胜劣汰的市场自我调节，增强市场的可投资性。

不少市场人士认为，散户资金的“机构化”已成趋势，“机构化”将使中长线资金增多，股市投融资两端的结构也会得到优化。据统计，自2018年以来，两市的年度日均成交额呈逐年上升之势，至今年有望实现“三连升”。此前的一次“三连升”还是在2012至2015年。

不过与美股等成熟市场相比，A股的机构化还有较大空间。国盛证券首席策略分析师张启尧认为，当前A股正处于机构化的加速阶段。这一是因为国内居民加配权益资产是大势所趋，公募基金、银行理财以及养老金等间接途径成为人们加配权益资产的主要途径。二是目前A股外资持股占比仍偏低，预计外资未来也将持续做多A股。在内外资合力之下，A股市场机构化程度将显著提升。

机构资金持续入市的同时，随着注册制的推开，A股市场规模也将不断扩大，未来A股成交额持续放大或成常态。