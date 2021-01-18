中国经济2020全年增长2.3%

中国经济去年从冠病疫情中复苏，全年国内生产总值增长2.3%，超出市场预期，但增速是40多年来最低的。中国官方坦言，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，并誓言努力保持经济运行在合理区间。

接受彭博社访问的经济师早前预测，中国经济去年全年增长2.1％，成为唯一一个全年不会出现负增长的主要经济体。路透社也依据分析师的预测推算，中国经济去年会增长2.1%。

中国国家统计局今天（18日）在官网发布的初步数据显示，中国2020全年国内生产总值首次突破百万亿元（人民币，下同），达到101万5986亿元（20万8661亿新元）。中国去年的总值则达到98万6515亿元。

中国去年第四季的国内生产总值同比增长6.5%，优于市场预测。接受路透社访问的分析师预测，第四季的国内生产总值增长6.1%。中国经济在第三季同比增长4.9%。

根据世界银行官网的数据，中国2020全年国内生产总值增长也创下1976年以来的最低水平。

分析师预测，中国经济增速将在今年加快，介于8.2%至8.4%，但会在明年放缓至5.5%。

部分分析师也担心，中国冠病疫情反弹，将可能对当地农历新年前的消费额造成影响。

中国国家统计局的数据也显示，中国去年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，2020年社会消费品零售总额则比上年下降3.9%。

此外，全年居民消费价格上涨2.5%，低于上年2.9%的涨幅，也低于官方设定的3.5%左右全年预期目标。

国家统计局认为，2020年国民经济运行稳定恢复，稳就业保民生成效显著，但中国经济恢复基础尚不牢固，并强调中国下来要巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作、全面落实“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）任务，科学精准实施宏观政策，确保“十四五”开好局、起好步。