山西省委常委曲孝丽赴任河南

中国山西省委常委、组织部部长曲孝丽，已赴河南任职。

据《新京报》报道，中共河南省委机关报《河南日报》在一则报道中写道，中国人民政治协商会议河南省委员会会议1月17日开幕。其中，曲孝丽等官员到会祝贺并在主席台就座。

该信息显示，原任山西省委常委、组织部部长曲孝丽已赴任河南。

据公开简历，曲孝丽生于1963年9月，1985年毕业于天津师范大学，毕业后在天津市第四十一中学任教，后任德育处主任、科研室主任、校长助理等职，1996年任副校长。

1996年10月，曲孝丽调任共青团天津市河西区委书记，后任河西区挂甲寺街党委书记，河西区委常委、组织部部长等职，2006年任河西区委副书记。曲孝丽2011年任天津市民政局副局长，并兼任天津市社会组织工委书记、天津市社会团体管理局局长等职，2013年出任天津市民政局局长。

2016年底，曲孝丽调任天津市红桥区委书记，2018年1月跨省调整，调任山西省副省长，负责民生、社会保障、市场监管、民族宗教等方面的工作。

曲孝丽2019年任山西省委常委、组织部部长，至此番调整。

最近河南省委常委班子多人调整：原任河南省委常委、常务副省长黄强调任四川省委副书记、代省长；原任湖北省委常委、宜昌市委书记周霁调任河南省委常委、副省长、省政府党组副书记；原任河南省委常委、省纪委书记任正晓，调任中央和国家机关工委副书记、纪检监察工委书记。