据报部分茅台股权被转让以缓解贵州债务

中国媒体报道，部分茅台股权曾被转让，以缓解贵州省的债务。

据《中国新闻周刊》微信公众号报道，贵州茅台5024万股股份去年12月底无偿划转方式，被划转至贵州省一家国企。在这之前，贵州茅台部分股权前年底也被转让，占贵州茅台总股份的8％。

长期持有贵州茅台股票的深圳东方港湾投资公司董事长但斌发文称：“8％都减持完拿回来约2000亿元（人民币，下同，410亿新元），短期确实可以降低（贵州）负债率，但这相当于把下金蛋的一群鸡捉出来杀了一只。”他也说：“好公司的股权是稀缺资源，王冠上明珠一般的企业更如此，应该珍惜。”

报道称，拿“金鸡”抵债，源于贵州省城投公司的债务负担。城投公司，即城市建设投资公司，是中国各大城市政府投资融资的一种平台。

根据Wind城投债统计口径下测算，截至2020年9月末，贵州省城投债券余额达2514亿5500万元，约占发债城投公司有息债务规模的两成，其中贵阳市、遵义市城投债规模显著高于其他地级市。

长期关注城投的财达证券总经理助理胡恒松说：“贵州融资已经走上了高速公路，停不下来，要借新债还旧债，而现在能拿出来融资的资产也就是茅台。”

在胡恒松看来，与其他省份不同点在于，贵州很多地方政府成立融资平台的随意性很高，一个县能有两位数的融资平台，这在全中国来说不多见。不少业内人士认为，依赖茅台化债是应急之举，不是长久之策。

长期关注地方债务的拉曼资产信评总监张磐说：“如果长期依赖茅台来化解地方债务，可能会导致茅台的信用资质下沉，再好的资产质量也会降低。”