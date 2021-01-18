日本投资者反对富时罗素纳入中国国债

指数提供商富时罗素拟将中国国债纳入其富时全球政府债券指数（WGBI），但该计划招致日本一些投资者的阻挠，其中包括日本最大的养老基金。WGBI是全球应用最广泛的债券指数之一。

据路透社报道，日本投资者提出的疑虑大多集中在技术方面，比如人民币缺乏自由兑换性、部分债券流动性和结算问题。但市场参与者还认为，中日之间历史上缺乏信任是造成这种担忧的部分原因。

日本投资者迄今是该指数最主要的用户，其中包括管理172万亿日元（2.21万亿新元）资产的日本政府养老投资基金（GPIF），这使得富时罗素陷入两难境地。

乐天证券经济研究机构研究员加藤佳一（Yoshikazu Kato）说：“日本投资者比较内向导向，而且对中国比较敏感。”“以GPIF而言，我认为在将近90%日本人对中国持负面看法的情况下，要它去投资中国很难。”

富时计划自今年10月起在WGBI指数纳入中国国债，视3月份的评估而定，日本即使反对料也改变不了这项计划。虽然没有确切数据，但市场人士估算，以WGBI为基准的基金中日本投资者至少占了一半，最高达到80%。追踪该指数的基金总规模估计从1.0至1.5万亿美元到逾2万亿美元。

两位熟知内情的消息人士说，12月8日富时罗素向日本投资者线上说明将把中国纳指的计划时，遭到了强烈反对。根据要求匿名的与会人士说，GPIF一位官员提出了非指标期债券流动性低、以及资本控制等几项疑虑。

该与会人员称：“该官员在问富时根本不能回答的问题，例如为什么这个与结算有关的问题还没有解决，或是税收问题等等。那些问题听起来几乎像是一种意见。”

GPIF对于这位官员当时的说法不予置评。富时罗素称，无法就其与市场参与者的私下交流发表评论。GPIF在其外国债券投资的被动管理部分使用富时指数，包括WGBI在内。在主动管理部分则使用其他指数提供商不包含中国的指标指数。

一些基金经理认为，如果中国加入WGBI，GPIF可能还是会那么做。

GPIF目前几乎没有中国国债的敞口，只拥有13亿日元中国发行的以欧元计价的债券。GPIF发言人表示，该基金目前不覆盖中国债券，是因为中国对外国投资者的监管。他说：“离纳入还有一些时间，我们将考虑如何处理。目前我们尚未做出任何决定。”

不过乐天证券研究机构的加藤佳一认为：“日本投资者从来都不是领导者。他们往往是追随者。如果他们发现其他所有人都在买入中国（证券），他们的立场可能会改变”。