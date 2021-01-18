港澳办指蓬佩奥之流是可笑螳螂

中国国务院港澳办今天（18日）谴责美国制裁六名中央政府和香港官员，并向美国喊话：“蓬佩奥的制裁把戏该收场了”，更指美国国务卿蓬佩奥之流“不过是试图阻止历史车轮滚滚向前的可笑螳螂”。

港澳办在官网上说，美国国务院以香港警方依法拘捕涉嫌违反《香港国安法》的戴耀廷等人为由，对上述官员实施制裁，再次粗暴干涉中国内政。

港澳办发言人说：“戴耀廷等人无视法律，公然非法组织所谓的‘初选’和‘公民投票’，是对香港特别行政区宪制秩序的严重挑战，是对香港选举制度的严重破坏，旨在颠覆香港政权，已涉嫌违反《香港国安法》和香港其他法律。香港警方对其拘捕、展开调查是依法履职，维护法治。”

发言人也直指即将卸下美国国务卿的蓬佩奥为“反华政客”，并称这些“反华”政治人物习惯于肆意插手香港事务，干涉中国内政，近来更一而再、再而三地抛出制裁，拿香港问题做文章。

港澳办强调，制裁动摇不了中央政府和中国人民维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的坚定决心。

蓬佩奥上周五（15日）通过国务院官网宣布，对六名香港和中国官员实施制裁，包括中共中央统战部部长尤权、香港国家安全公署副署长孙青野、香港警务处国家安全处处长蔡展鹏、助理处长江学礼和简启恩，以及港区全国人大常委谭耀宗。

蓬佩奥提到，此举是回应香港警方本月6日针对超过50名参与去年7月初选的泛民主派人士的逮捕行动。