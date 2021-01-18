荆轲刺秦发生地 始皇政务大殿遗址被发现

荆轲刺秦王的发生地，秦咸阳宫大殿遗址被发现，面积约500万平方公尺。

据澎湃新闻报道，陕西省考古研究院考古工作者已在秦咸阳城遗址内发现大量宫殿官署区遗址，面积约500万平方公尺。其中，荆轲刺秦王的发生地，便是在咸阳城遗址东部的政务大殿。此外，考古人员由一条东西断续分布长达9公里的水系遗存，结合周边考古资料，判断东部水域就是史料记载的兰池。

经过陕西省考古研究院考古工作者多年的考古发掘，秦咸阳城遗址北区整体布局面貌逐渐明朗，其宫、署、郭各区分列并利用人工壕沟结合自然环境区分界域；宫区核心区得以确认，宫区6号建筑具备政务大殿条件；郭区面积约为宫殿官署区面积的两倍，近960万平方米。其中，荆轲刺秦王的发生地，便是在咸阳城遗址东部的政务大殿。

公元前227年，荆轲带燕督亢地图和樊於期首级，前往秦国刺杀秦王嬴政。荆轲来到秦国后，秦王在咸阳宫召见了他。荆轲在献燕督亢地图时，图穷匕见，但最终行刺失败，被秦王侍卫所杀，荆轲牺牲。

秦咸阳城遗址位于陕西省关中平原腹地，今西安市主城区以北18公里。其所在渭河北岸自然地貌呈向北渐高的台塬状，自南向北分别是渭河北岸滩地、一级阶地、二级阶地。考古确认秦咸阳城郭区分布于滩地，宫殿官署区分布于一级阶地，位于郭区东北部；王陵与国人墓地分布于一、二级阶地，位于整个遗址西北部。

宫殿官署区内建筑分布密集。官署区现存面积500万平方米，北部为东西长达4.5公里的人工壕沟，南部为高差20余米的自然台塬。壕沟与台塬构成了防卫系统，也作为区域划分界线 。

宫殿官署区西部、北部为官署手工业制作、管理及府库区，其中存在高等级骨器制作、金属冶铸、铸币、石甲胄制作等手工业遗存。宫殿官署区东部是以6号高台建筑基址为中心的建筑群，6号高台建筑自秦代地面至现存台基顶部高度达11.3米，顶部结构完全揭露，发现曲尺形墙体与壁柱、台阶与斜坡通道、涂朱地面等，顶部复原面积约1000平方米，具备政务大殿的条件。高台底部夯土台基近方形，面积达1.6万平方米。

以往认为在秦咸阳城西南部有面积约75万平方米的制陶手工业作坊区，而最新考古发掘表明，该区面积近960万平方米，超过原定范围近12倍，为秦咸阳城郭区。

秦咸阳城遗址官署区高等级手工业制作点、郭区综合功能性质的确定，说明在秦统一后，渭北区的城市功能整体从政治中心开始转变，越来越多地承担了少府、内史等机构的经济管理功能。

据了解，秦咸阳城遗址以渭水为界分为南、北两区，渭河以北遗址区考古工作已开展逾60年，取得了众多成果。2014年以来，新时期的考古工作立足大遗址全局观，结合渭河北岸自然地貌，以沟、路、水系等线性遗存为框架划分遗址功能区，逐年择点发掘以确定典型遗存时代与性质，剔除晚期遗存。最终以城市手工业考古视角为研究突破点，取得了城市整体布局和功能区研究的阶段性成果。