国家垄断资本主义？郭树清作五点澄清

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清1月18日指出，有声音指中国有强大的国有经济部门，存在“国家垄断资本主义”，这是极大的误解。

据中国银保监会网站刊登的演讲稿，郭树清在第十四届亚洲金融论坛上发表演讲指出，最近10年里，中国对世界增长实质贡献平均达到30%左右。然而国际社会存在着一些负面的舆论。20多年前的一种说法是，中国并非市场经济，需要一个过渡时期。而近些年的指责是，“国家垄断资本主义”。其最主要的依据是，中国有强大的国有经济部门，国家产业政策扭曲了市场关系。

郭树清表示，这显然是一个极大的误解。需要澄清五点。

第一，中国的民营经济目前占到全部经济的60%。上世纪70年代末启动改革前，中国几乎没有什么非公有经济。如果存在着所谓的国家垄断和国有保护，这种情况怎么可能发生。

第二，中国的产业政策总体上与市场导向改革保持一致。70年代末，鼓励在国内发展轻工业，同时也迅速放开消费品进口，从电视机、洗衣机到小汽车、大卡车，中国成为“万国品牌博览园”。80年代后期开始，主要的政策目的是防止过度竞争导致的重复建设。最近10年来，淘汰了大量的高耗能、高污染、高负债的企业。正是由于有公开、公平和充分竞争，中国才成为产业门类最齐全的国家。

第三，国有企业总体上从政府得到的是负补贴。平均而言，国有企业的税负大约是民营企业的两倍。国有企业实际上还承担更广泛的社会责任。私有工厂和外资公司长期高速增长，一个重要原因是税费优惠。各级政府安排国企相关预算，主要用于分流安置富余职工、补助职工社会保障和公共事业支出。

第四，银行与国有企业之间财务完全独立。中国的银行体系在世界上赢利能力最强，如果其长期向企业提供补助，这是不可能实现的。在信贷市场竞争十分激烈，而且银行的股东早已多元化的背景下，即使是国有股份占比较大的银行，也不可能向国有企业输送利益。

第五，中国产品竞争力较强并非由于劳工权益受损。中国是社会主义国家，工人和农民都是国家主人。宪法和法律保障人民的根本利益，而且职工群众被授予了民主管理企业、参加工会活动的权利。职工代表大会制度是很少有国家可以比拟的。过去10年，中国工人收入快速增长，其中农民工收入水平提高近两倍。中国政府认为，罢工游行不是解决雇员与雇主争议的有效办法。通过相互协商和多方监督，可以更好地实现互利共赢。