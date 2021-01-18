前行政院长陈冲：台美贸易春寒料峭

在马英九时代担任台湾行政院长的陈冲认为，台湾和美国之间的贸易春寒料峭，呼吁双方对此坐下来谈判。

据台湾《经济日报》今天（18日）报道，现担任新世代金融基金会董事长的陈冲提到，全球经济去年底在整合方面“在加班”。中国大陆国家主席习近平、德国总理默克尔、法国总统马克龙及欧盟二巨头12月30日联合宣布中欧投资协议完工。12月31日，英国赶在年关前也宣布与欧盟完成脱欧协议，配合疫苗问世，以及11月15日甫签约的RCEP（区域全面经济伙伴关系协定），2021年似乎是一片好景。不过，对近10年来在贸易协定上步履蹒跚的台湾而言，恐怕只是乌云罩顶。

陈冲说，2016年美国大选前，他多次在演讲时提到，美国总统特朗普以民粹思维，将贸易逆差简化为bad（不好），好像出口顺差地区没有付出任何代价一样，如此仇视贸易分工理论，对国际经贸会有不良影响。他说：“果不其然，在2017年G-20（20国集团）高峰会上，会议公报竟因美国反对纳入自由贸易而难产，直到2020年春，川普（特朗普）爱婿Kushner（库什纳）还对群众说: Trump was right about trade deficit being bad（特朗普认为‘贸易逆差不好’是正确的）。”

陈冲接着说道，上行下效，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）上周一（11日）告诉《华尔街日报》，台美贸易协议谈判迄未开始，是因为美国对台湾有庞大且持续扩大的贸易逆差。“赖海哲（莱特希泽）是雷根（里根）时代的贸​​易副代表，贸易老将讲出川普式的民粹语言，实在叫人不敢恭维。”

陈冲认为，莱特希泽对国际贸易欠缺了解，并以中国大陆和美国之间的贸易战为例指出，贸易战引起转单效应，台湾顺差不会扩大，换言之美国的逆差没有改善。

陈冲说，台美贸易不是无从改善，并建议台湾扩大对美投资和采购，也可以让汇率更市场化，或做其他努力，但重点是要坐下来谈判，盘点双方关切的事项，逐项设法解决。否则，在比较利益原则和长期形成的全球价值链下，期待台湾对美顺差自动缩小后，再谈贸易协议，岂不倒果为因。