前行政院长陈冲：台美贸易春寒料峭

在马英九时代担任台湾行政院长的陈冲认为,台湾和美国之间的贸易春寒料峭,呼吁双方对此坐下来谈判。

据台湾《经济日报》今天(18日)报道,现担任新世代金融基金会董事长的陈冲提到,全球经济去年底在整合方面“在加班”。中国大陆国家主席习近平、德国总理默克尔、法国总统马克龙及欧盟二巨头12月30日联合宣布中欧投资协议完工。12月31日,英国赶在年关前也宣布与欧盟完成脱欧协议,配合疫苗问世,以及11月15日甫签约的RCEP(区域全面经济伙伴关系协定),2021年似乎是一片好景。不过,对近10年来在贸易协定上步履蹒跚的台湾而言,恐怕只是乌云罩顶。

陈冲说,2016年美国大选前,他多次在演讲时提到,美国总统特朗普以民粹思维,将贸易逆差简化为bad(不好),好像出口顺差地区没有付出任何代价一样,如此仇视贸易分工理论,对国际经贸会有不良影响。他说:“果不其然,在2017年G-20(20国集团)高峰会上,会议公报竟因美国反对纳入自由贸易而难产,直到2020年春,川普(特朗普)爱婿Kushner(库什纳)还对群众说: Trump was right about trade deficit being bad(特朗普认为‘贸易逆差不好’是正确的)。”

陈冲接着说道,上行下效,美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)上周一(11日)告诉《华尔街日报》,台美贸易协议谈判迄未开始,是因为美国对台湾有庞大且持续扩大的贸易逆差。“赖海哲(莱特希泽)是雷根(里根)时代的贸​​易副代表,贸易老将讲出川普式的民粹语言,实在叫人不敢恭维。”

陈冲认为,莱特希泽对国际贸易欠缺了解,并以中国大陆和美国之间的贸易战为例指出,贸易战引起转单效应,台湾顺差不会扩大,换言之美国的逆差没有改善。

陈冲说,台美贸易不是无从改善,并建议台湾扩大对美投资和采购,也可以让汇率更市场化,或做其他努力,但重点是要坐下来谈判,盘点双方关切的事项,逐项设法解决。否则,在比较利益原则和长期形成的全球价值链下,期待台湾对美顺差自动缩小后,再谈贸易协议,岂不倒果为因。