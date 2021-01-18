新民党促港府上调博彩税

香港新民党主席叶刘淑仪与多名地区代表今早会见财政司司长陈茂波，反映对新一份《财政预算案》建议。叶刘淑仪表示，根据政府预计，2020至2021财政年度将录得超过3000亿元赤字，财政储备亦将减至8000亿元（港元，下同，约1375亿新元），即只有约12个月政府开支，是2003年沙斯（SARS）以来新低，相信新年后失业率上升。

据《信报》报道，新民党认为，政府来年须开源节流，建议重新检视各项大额开支计划，并削减各政府部门财政开支，以减少政府经营开支2%，估计将节省约114亿元，腾出的资源应该重新分配，例如提供短期失业援助等。

为达至开拓政府收入来源，新民党建议上调博彩税。叶刘淑仪称，香港赛马会近年在足球博彩投注总额大幅增长，即使在疫情影响下，马会去年博彩及奖劵收入仍高达315亿，若最终政府修例上调博彩税，料博彩及彩票税收入可增加52亿元，又建议把美国职业篮球(NBA)及综合格斗(MMA)纳入为体育博彩项目。

该党也提倡上调股票买卖印花税，叶刘解释，即使疫情严峻，本地生产总值在2020年第二季按年大幅下跌8.3%，但金融及保险本地生产总值同期录得3%的逆市升幅，料不少大企业来港作新股上市。

新民党同时建议政府设立“临时失业援助计划”，由今年1月起，向受疫情影响而失业人士，发放每月6000元的援助，为期半年，并建议不设入息审查，以个人为申请单位以简化审批程序。该党也提出引入租住居所租金扣税及聘请外佣开支扣税。

新民党同时建议，政府以税务措施介入租金市场，为减租业主提供利得税扣减。为鼓励业主减租一半，若租金减幅达50%，可考虑将利得税宽免提供至5%。