韩国瑜岳父公祭成拱韩聚会 蓝营中常委劝韩参选党魁

国民党主席选战未打先轰动，其中又以掀起“韩流”旋风的前高雄市长韩国瑜动态最受瞩目，党内挺韩声浪始终未消散。近期便有多位中常委把握与韩的短暂会面机会，力劝他出马挑战党魁大位，率领蓝军再起。

据台湾《上报》报道，韩国瑜岳父、前云林县议员李日贵今年元旦辞世，地方士绅、各方政要赴捻香致哀。拥十任常委经历、过去挺韩不遗余力的前常委姚江临本月8日找上前秘书长曾永权、现任常委沈庆光、曾文培、李德维、文传会副主委黄子哲，以及前常委李昭平、游家富前往致意，并趁着寒喧之际，鼓舞韩投入年中主席选举。

据悉，当天将近两小时会面，犹如一场小型“拱韩”会议。姚江临等人不停向韩国瑜强调其在蓝营仍有主宰力与号召力，即使脱离政治回归寻求生活，讨论度依旧很高，网络声量在党内更是S级，只要登高一呼再射出穿云箭，大家绝对帮忙，支持者定会归队，直言：“拿下主席没有问题。”

另有人提及，韩流席卷随处可见国旗，高雄街头有多久没看到青天白日满地红旗帜飘扬的盛大场面，认为民进党执政后刻意搞台独，唯独韩国瑜能和现任总统蔡英文相抗衡。

面对中常委连珠炮似劝进，韩国瑜未明确表态。据悉，一旦聊到党魁选举，韩都安静聆听且不时若有所思，一改平常反应快速的模样；虽然对参选建言不置可否，韩仍对党内两岸路线之争表达担忧，并在言谈间展现坚定支持九二共识态度，直指部分论述无疑与民进党拿香跟拜，届时恐致两岸关系对撞。

值得注意的是，相较于讨论党内事务，韩国瑜更热衷时事交流，包括美国驻联合国大使克拉夫特访台、台美关系、莱猪连署等一度成为话题。讲到绿营屡屡透过“芒果干（亡国感）”大内宣，进一步来操作美中台关系，韩终于才话匣子大开，讲到兴致高昂处数度搭着一旁曾永权的肩膀，以众人熟悉、十足道地“韩式风格”俚语来讽刺蔡政府。

国民党主席选举预计今年七月底举行，一般咸认韩国瑜是最具影响力的关键变数。韩阵营规划农历年后投入公益性质活动，党内则盛传韩研拟筹组基金会，以协助党发展、关心地方公益角色出现，是否以此作为参选党魁甚至其他公职起手式，答案很快揭晓。