疫下中国26城房价跌回一年前

疫情至今已有一年多时间，疫情之后，中国楼市发展也经历深刻变化，体现在区域方面，就是不同城市之间的分化十分明显。在70个大中城市中，深圳、宁波等长三角、珠三角的城市上涨明显，同时也有26个城市跌回疫情之前，尤其是黄河流域、华北、黑龙江的城市房价下跌较为集中。

据第一财经报道，中国国家统计局公布的2020年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，一年来，70个大中城市中，有43个城市二手房上涨，一个持平，26个城市出现下跌。上涨前十名的城市分别是深圳、宁波、徐州、银川、唐山、成都、西宁、沈阳、广州、无锡。

其中，深圳涨幅最高，一年来涨幅高达14.1%，在各大城市中遥遥领先。根据中国城市房价平台数据，2020年12月，深圳二手房平均单价已经达到了每平方米87957元，大幅领先于京沪，是北京的1.36倍，是上海的1.5倍，是广州的2.2倍。

深圳房价高，一方面是年轻人多，资金比较集聚，新兴产业发达。旺盛的需求之下，住宅用地却长期供应不足。另一方面，深圳楼市的融资十分方便。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析说，除了银行以外，深圳有各种小贷公司、私募机构、房屋管家公司等机构，都在给深圳的楼市提供“炮弹”，深圳房地产的融资特别方便。

频频因“高房价”被推上热搜的深圳，从供给端和分配端双管齐下，加强对楼市的调控。2020年7月15日，深圳住建局等部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，核心内容涉及购房资格、首付比例、豪宅线、免转让增值税“二年变五年”等六大方面。

在供应端，深圳加大了供应力度。1月11日晚间，深圳市住建局发布《深圳2020年度房地产管理工作数据盘点》称，2020年深圳市进一步加大商品住房建设力度，共完成新开工商品住房建筑面积1236万平方米，为历年之最，同比增长160%。

深圳之后，宁波、徐州、银川同比涨幅都达到了8.5%，并列第二位。唐山和成都涨幅都超过8%。总体来看，相比黄河流域、华北、黑龙江等地，长三角、珠三角的楼市热度更高。

标准排名城市研究院院长谢良兵对记者分析，区域楼市的分化主要原因在于近年来区域经济的分化。其中，南方城市近年大力发展新兴产业，产业结构不断优化，人口流入较多，即便是遇到疫情，受影响后也能较快反弹。

58安居客房产研究院分院院长张波分析，楼市维持南热北冷的态势，南部特别是长三角、大湾区热度的提升，带动了城市群内房价上涨的压力；而北部城市开始出现了房价探底的态势。

相比之下，有26个城市二手房价格低于一年前，既有牡丹江、南充这样的三四线城市，也有天津、郑州、济南、贵阳、青岛这样的直辖市、省会城市和计划单列市。这些城市中，来自黄河流域、华北、东北的城市较多。尤其是，北方地区的不少城市由于产业以重化工业为主，新兴产业发展不足，加上供应量较大，市场相对低迷。

这其中，牡丹江、南充、天津、郑州、贵阳、北海、泸州、太原、哈尔滨、济南跌幅位居前十位。

其中，牡丹江跌幅最大，相比一年前，已经跌去了10%。相比五年前，下跌了1.6%。也是70个城市中，唯一一个房价跌回五年前的城市。

影响房地产发展的中长期因素包括经济增长、人口迁移等。贝壳研究院高级分析师闫金强认为，牡丹江经济欠发达，2019年全市地区生产总值825亿元，人均约为3.28万。同时，人口流失明显。截止2019年末，全市户籍人口250.4万人，近年来一直处于减少的态势，持续的人口流失导致需求进一步下降。

牡丹江之外，黄河流域、华北区域的不少中心城市如天津、郑州、太原、济南、青岛、石家庄等也下跌明显。张波分析说，郑州、济南、青岛等城市由于前期土地出让量大，导致市场明显处于供过于求的局面，在此情况下房价出现下行趋势。张波预计，2021年南热北冷的走势会有所缓解，楼市热度会逐渐恢复理性。北方部分城市，比如天津、山东青岛及济南，甚至东北部分二线城市，在2021年第一季度有可能迎来市场复苏。