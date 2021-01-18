网曝河南济源市委书记掌掴市政府秘书长

一名中国网民声称，中共河南济源市委书记张战伟去年11月掌掴河南省济源市政府秘书长翟伟栋，导致翟伟栋心脏病爆发。河南省纪委工作人员答复询问时说，有人反映了这个问题。

据中国《楚天都市报》今天（18日）报道，这名微博博主“济源市尚娟”自称是翟伟栋的妻子，前天发文称，这起事件发生在去年11月11日早上，翟伟栋当时与其他市领导在机关餐厅角落里吃早餐。

“尚娟”详细讲述了实名举报的原因：2020年11月11日早晨，翟伟栋正在与其他市领导在机关餐厅角落里吃早餐时，济源市委书记张战伟在服务员带领下走进餐厅，翟伟栋欠身向张某点头致意。张战伟在座位坐下后，突然用手指向翟某，并大声问：“你是谁啊？谁让你来这儿吃饭的？”

翟伟栋大惊，力图解释：“书记，大家都在这二吃饭，我一直在这里吃饭呀。”张战伟随即质问:“你是副市长吗?你是不是把自己当成市领导了?你有什么资格在这里吃饭?"并随即大手一挥,指挥道:“服务员,把这个人给我赶出去!

根据尚娟的举报，惶恐无措的翟伟栋小跑至张战伟身旁，想继续解释时，张某突然举起右手,狠狠地打了翟伟栋一记响亮的耳光。受到羞辱的翟伟栋，顿时眼冒金星,双耳齐鸣，随后诱发心脏病。

“尚娟”提到，作为翟伟栋的妻子，她倍感痛苦与煎熬，特此实名公开举报张战伟，“希望还我丈夫一个公道，不能让老实人受欺负。”

联合早报网今天无法从“济源市尚娟”的微博页面找到上述贴文，微博栏目只显示“暂无内容”。

另据《新京报》报道，济源市委主要负责人回应称，网曝帖文与实际情况稍有不符。

该负责人称，事发的机关食堂平时多为非济源籍领导用餐地，事发时翟伟栋在此用餐被张战伟质问后，翟出现过激言语和行为引发争执起冲突。翟伟栋称，帖文是妻子未经其同意个人所发，事后已删除。据报道，济源市委主要负责人称，相关部门正调查该事件。