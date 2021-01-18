香港海洋公园或获得逾16亿港元非经常资助

香港特区政府有可能向陷入困境的香港海洋公园提供16亿7000万港元（2亿8700万港元）的非经常资助，协助海洋公园继续营运。

综合香港《明报》和香港电台报道，海洋公园公司董事局主席刘鸣炜今天（18日）在记者会上公布公园未来方向。刘鸣炜说，海洋公园不再是主题公园，而是渡假胜地和旅游目的地，海洋公园将应用地理、科技让第三者伙伴参与，使公园多元化。

海洋公园新路向包括：部分园区作为免费入场的餐饮零售消闲区，设立表演场地，可举行音乐会、文化表演，除保育教育设施外，所有设施由第三者伙伴营运。

有的园区则按景点收费模式，新闸口设于山下吊车站及山下列车站，游客带上电子手带或电话二维码缴费，有奇遇冒险、保育、教育主题设施，如笨猪跳、高空滑索，也会作大自然户外相关体验如运动、瑜伽、冥想。海洋公园的水上乐园将争取今年8月或9月投入服务。

刘鸣炜说，改变路向是回归保育教育初心，减少并省下公园自行运作开支、风险，同时提高收入来源渠道，做到自负盈亏的营运模式。

同样出席记者会的香港旅游事务专员黄智祖建议，海洋公园集中教育及保育，由2022/23年开始，未来四年每年提供多2亿8000万港元的资助，四年总计11亿2000万港元。

香港立法会财委会去年同意拨款54亿港元，协助海洋公园继续营运，公园原定今年9月起偿还。然而由于海洋公园在短时间内转型前，会出现金短缺的情况，并考虑到不明朗因素后，黄智祖建议，修改政府贷款条件，由今年7月起免息，偿还期推迟至2028年9月开始，2059年完成。若公园营运较预期好，港府可要求公园提早偿还。

黄智祖也强调，上述建议需要经立法会财委会通过。