北京将制裁台港问题上“表现恶劣”的美官员

北京今天（18日）宣布，他们将对在台湾和香港问题上“表现恶劣”的美国官员实施制裁。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上，回答关于美国上周宣布制裁六名中央政府和香港官员的问题时宣布，中国已经决定对在涉港问题上表现恶劣，负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。

华春莹抨击美国上述制裁行动是公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政和中国司法主权，强调香港是法治社会，法律面前人人平等，有法必依，违法必究是法治的基本要求，中国坚定支持香港特区有关部门依法打击违法犯罪活动，维护法律权威，捍卫国家安全。

华春莹说：“美方必须立即停止插手香港事务，立即停止打着各种的幌子干涉中国内政，危害中国国家安全，不要在错误和危险的道路上越走越远。”

另一方面，有记者提到，美国在涉台问题上采取了放松美台交往限制等行动，中国大陆表明将采取一切必要措施坚决维护自身主权安全利益，美国必将为他们的行为付出“沉重代价”，询问中国有何具体措施。

华春莹回应时宣布，中国大陆已决定对在台湾问题上表现恶劣的美方负责官员实施制裁。

美国国务卿蓬佩奥上周五（15日）通过美国国务院官网宣布，对六名香港和中国官员实施制裁。这六人为中共中央统战部部长尤权、香港国家安全公署副署长孙青野、香港警务处国家安全处处长蔡展鹏、助理处长江学礼和简启恩，以及港区全国人大常委谭耀宗。

蓬佩奥本月较早前也宣布，解除美国数十年来和台湾官方交往的“自我限制”。台湾《联合报》早前报道，蓬佩奥此举可能意味着，过去台湾正副总统、行政院长、外交部长和国防部长不得访问华府，及国防部官员不得穿军服进入五角大厦等限制将被取消。