河北严禁抗疫时阻断道路

鉴于出现数月来最严重疫情，中国河北省再度强化抗疫措施。河北省印发文件，明确在疫情防控期间，不得采取阻断道路的方式进行管控。

据澎湃新闻报道，河北省公安厅等部门1月17日下发通知，禁止以硬隔离方式阻断国省道路、高速公路。各地区政府要确保本行政区域内国省道路、高速公路畅通。任何单位和个人不得采取挖沟、堆土、设置路障等方式，阻断国省道路、高速公路。

通知要求，已采取硬隔离方式阻断的，要立即予以撤除。另外，禁止对低风险地区车辆进行双向劝返。各检查站点特别是环省、市界检查站点，对来自低风险地区且符合防疫安全要求的车辆，要保证顺畅通行。仍在实施双向劝返的，要立即调整。

记者注意到，河北沧州献县消防救援大队最近也发出紧急呼吁：“各村庄、社区，封村、封路时，一定要留出生命通道，做到科学封路。可以设置警示牌，警示线，设岗测温登记。封村可以，但请不要断路，请给120和消防救援车辆留出一条可以随时通行的生命通道！”

中共中央农办、农业农村部1月14日印发的《关于做好当前农村地区新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》同样提到，“保障农业生产资料物流畅通，严禁未经县级及以上地方人民政府批准擅自设卡拦截、随意断路封路阻断交通的行为，不得随意以防疫为借口拦截农资运输车辆”。

道路交通管控措施与居民生产生活息息相关，更牵涉到医疗救助等紧急情况。

早在去年的1月28日，公安部就表态：“对未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，要立即报告党委、政府，依法稳妥处置，维护正常交通秩序。”

当日，中国青年报客户端文章就此评论道，这个态度传递了两个信号：第一，擅自断路阻断交通，是违法行为。第二，会依法处置这种违法行为。并称，“公安部门这个表态太及时了，有利于纠正近期少数地方在防疫中的过激和违法之举。”