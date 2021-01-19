中国公布《月球样品管理办法》

中国《月球样品管理办法》昨天（18日）发布，明确鼓励开展基于月球样品的空间科学国际联合研究工作，促进成果的国际共享。

据中新网报道，中国国家航天局制定的《月球样品管理办法》共9章37条，包含了月球样品保存、管理和使用的总体原则、信息发布、借用与分发、使用与返还、成果管理等方面内容。

按照《办法》，月球样品原则上有四种基础用途：永久存储和备份永久存储样品作为原始样品进行封存；研究样品用于月球科学研究、分析；公益样品用于展览、科普、教育等公益性活动。主存储机构（中科院国家天文台）接收月球样品后，按照不同的基础用途，进行为期不超过六个月的处理并形成相关信息。处理期结束后，探月中心通过数据信息平台向社会公布月球样品信息，并根据借用情况对样品信息动态更新。研究样品借用期原则上不超过一年，公益样品借用期一般不超过两个月。

在国际合作方面，《办法》明确，月球样品的管理和使用遵循中国缔结和参加的相关国际公约，国家航天局鼓励开展基于月球样品的空间科学国际联合研究工作，促进成果的国际共享。

中国的嫦娥五号任务于2020年11月24日实施发射，12月17日在内蒙古四子王旗预定区域着陆，实现中国首次地外天体采样返回。去年12月19日，任务由工程实施阶段转入科学研究新阶段。

