据报黄之锋父母胞弟离港赴澳洲

身陷牢狱的前香港众志秘书长黄之锋，其父母及胞弟日前已离港前往澳洲。与此同时，反修例风波中被捕民主派人士也相继卖房。当中除了支联会主席李卓人，前立法会议员林卓廷也沽出沙田自住物业。林卓廷强调，售楼只为套现应付打官司、生活和子女升学所需，不会逃跑。

根据《星岛日报》报道，前年六月因包围警总被判“煽动”及“组织”非法集结罪成，目前在石壁监狱服刑的黄之锋，其身兼性倾向条例家校关注组召集人的父亲黄伟明、母亲吴秋媚及胞弟，日前已离港前赴澳洲，但黄氏父子的面簿帐号并未提及。媒体联络黄伟明求证，但对方以“不方便”为由拒绝回应。

报道称，黄之锋家人离港，其实有迹可寻。据悉，黄伟明2007年12月斥资415万元（港币，下同，71.2万新元），购入鸭脷洲海怡半岛十三座一个使用面积约633呎、高层E室单位，去年底以980万元沽出，平均呎价15482元，低于市价约一成，帐面获利五百多万元。

《香港国安法》去年6月30日实施后，除掀起被捕示威者和民主派人士逃亡潮，部分人也卖楼套现，当中除了前日被揭发出售美孚新邨物业套现约1000万元的支联会主席李卓人，民主党副主席、前立法会议员林卓廷亦于上周以1280万元售出沙田翠湖花园自住单位，帐面获利716万元，每呎造价约11560元，低于市价约一成。

林卓廷昨天回应媒体质询时指出，香港的“政治寒冬”还很漫长，加上官司缠身，要应付沉重的律师费，并须为家人生活费及子女升学费用做打算，当中16岁儿子拟先行赴外国留学，故决定卖楼。他强调个人不会离港，套现逃跑一说是错误的，“没打算离开，不会离开，亦离不到，旅游证件已遭扣起。”

根据土地注册处资料，林卓廷及妻子徐思韵2009年12月以552万元购入沙田翠湖花园一期C座低层单位。地产代理透露，该单位面积约1102方呎，为三房一套间隔，上周以1268万元连一个车位易手，呎价约11506元，若扣除车位市值约70万元计算，该单位实际成交价为1198万元，呎价约10871元，低于市价约一成。

此单位去年七月起于市场放售，当时叫价1450万元，并愿意支付百分一点五的稍高佣金（一般为百分之一），但疫情下市况欠佳，最终减价约180万元易手。虽然并非以市场“最好价”售楼，但林卓廷说不紧要，“都只是数字，最紧要一家平安”。他透露，暂计划租楼居住。