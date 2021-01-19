中美就武汉调查病毒在世卫组织交锋

美国呼吁中国允许世界卫生组织(WHO)的专家小组在武汉采访“医护人员、前患者和实验室工作人员”，遭到北京的指责，并要求停止对WHO调查小组施加任何政治压力。

根据路透社报道，率领美国代表团的美国卫生与公共服务部全球事务办公室负责人格雷斯比（Garrett Grigsby）昨天向世卫组织执行委员会表示，中国应该分享所有针对武汉华南海鲜市场动物、人类和环境样本进行的科学研究。

格雷斯比说，对这些基因数据的比较分析，将有助于寻找引发冠病疫情的重叠和潜在病毒来源。他还提到了在英国、南非和巴西发现的病毒变种。

格雷斯比说:“我们有庄严的责任确保这一重要调查是可信的，并且是以客观和透明的方式进行。”

中国代表、中国国家卫生健康委卫生应急办公室主任孙阳则说，有关病毒起源的研究属于科学性质，需要协调与合作。“我们必须停止任何政治压力。”

澳大利亚代表团呼吁让世卫组织专家小组能够接触“相关数据、信息和关键地点”。

WHO突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）上周五（15日）说:“（我们）无法保证一定能得到答案。”“要充分确立疫情的源头是一项艰巨的任务，有时需要在不同的环境下做两次、三次或四次的尝试。”