梁振英指特首可协商产生 民主派：大倒退

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英认为，《中英联合声明》及《基本法》均清楚列明，行政长官可通过选举或协商产生，并由中央政府任命，“若明天宣布特首改由协商产生，英国人不能说违反我们违反《联合声明》。”有泛民主派批评声音认为，若以协商方式产生特首，比起1200人选举的做法更倒退，不如直接委任特首。

据香港01报道，曾参选特首的新民党主席叶刘淑仪认为，《基本法》列明特首可经选举或协商产生，《中英联合声明》没有提及普选和民主，认为梁振英的说法符合《基本法》。

被问到若突改由协商产生特首，是否会违反《基本法》第45条规定，即按香港实际情况和循序渐进原则，最终达至由普选产生的目标，叶刘淑仪指，民主选举在制度上是好事，可加强政府的问责性，令政府回应民意，但近年选举有被骑劫的迹象

叶刘淑仪说：“为反对而反对，或者是滥用《议事规则》去拉布，更加想利用选举机制接近胁逼特区政府，甚至想推翻特区政府，逼行政长官辞职，已超越《基本法》可容许的范围，所以有社会人士提出新思维，我觉得可以讨论。”

民主党副主席林卓廷批评说，《基本法》列明以普选为最终目标，若以协商方式产生特首，比起1200人选举的做法更倒退，不如直接委任特首。对于协商选特首的可能性，他称现在香港什么事都可发生。

民主党前立法会议员黄碧云对梁振英说法表示惊讶及不满，质疑梁选择性引用《基本法》第45条条文，意图为协商产生特首鸣锣击鼓。黄碧云指，普选特首是中央当年承诺的最终目标，若主权移交23年后，特首由协商产生是民主大倒退，不但违反《基本法》循序渐进、迈向普选的原则，更与香港主流民意背道而驰。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，特首一般以选举方式产生，但若戴耀廷提出的“揽抄十部曲”成功，选委会被反华者控制，导致特首无法产生，在这不得不考虑的情况下，中央可采用协商方法。

刘兆佳说，以选举方式产生特首可强化其认受性，同时改变选委会制度和选委资格，亦可阻止反对派夺权企图，故他认为采用协商方式产生特首的几率微乎其微。刘兆佳认为当时《中英联合声明》已经写明，香港特区行政长官可通过选举或协商产生，并由中央政府任命，当时亦没有人提出反对，故外面现在是“无声出”。