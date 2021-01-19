胡锡进批“河南济源市委书记掌掴政府秘书长”：非常不应该

河南济源市政府秘书长翟伟栋妻子日前实名举报其丈夫被该市市委书记张战伟“掌掴”，造成前者心脏病发作一事，在网络上持续发酵，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进批评此事对社会造成了负面的示范，“非常不应该”。

胡锡进在个人微博上评论说，市委书记和政府秘书长都是当地重要官员，发生肢体冲突，而且事后不能够妥善解决，以至于相关消息以这种方式流传到网上，成为舆论热点，非常不应该。

胡锡进还说，都是当地要员，有冲突也不应该搞到动手的地步，这是官场应有的文明。而且官员之间有了出格的冲突，应当迅速冷静下来，及时善后，这是一个地方行政机关应当具有的能力。济源市的这一情况无论如何都对社会造成了负面的示范。

胡锡进还指出，就一个干部吃饭该不该进那个餐厅、该不该坐那张餐桌这点事，或者还有一点别的什么事，无论具体的细节是什么，书记作为当地的主官，也不该冲动。

胡锡进说，谦逊和克制情绪是值得所有官员推崇并自我激励的美德，希望这件事能够带给所有官员以警示，并带动举一反三。官员当示范以德，严于律己。

根据大河网报道，河南省有关部门已经就此事正在深入调查。

新华社在“新华视点”官微上就此事发表评论指出，人们高度关注这“一记耳光”，从一个侧面折射出对干部耍官威、搞特权现象的深恶痛绝。

评论还说，在一些地方，个别领导干部官气十足、以权压人，“一把手”俨然成了“一霸手”，扭曲了一方政治生态，并警告“有权不可任性，妄为不得善果，为政者当警之！”

同时，新华社也在《新华每日电讯》中强调，不管调查结果如何，身居重要岗位的领导干部，在公共场所一言不合就大打出手，太“辣眼睛”，有辱斯文，与人们期待的领导干部形象相去甚远，影响可谓恶劣。

文章还指出，这一记“耳光”，其实是从反面“打醒”更多领导干部：只有严格遵循从严治党、从严治吏的要求，注重官德与修养，才能不被群众戳脊梁骨。

据此前报道，一名自称是翟伟栋妻子的博主之前在微博发文称，去年11月11日早上其丈夫翟伟栋当时与其他市领导在机关餐厅角落里吃早餐，结果被张战伟掌掴，导致翟伟栋心脏病爆发。

随后济源市委主要负责人回应称，网曝帖文与实际情况稍有不符，并透露事发的机关食堂平时多为非济源籍领导用餐地，翟伟栋在此用餐被张战伟质问后，也出现过激言语和行为引发争执起冲突。