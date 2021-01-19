姚安娜发布首张单曲遭群嘲

华为创始人任正非的二女儿姚安娜昨天发布了出道单曲《BackFire》，但遭到网民“群嘲”，指其“唱、跳、颜值都不行”，也被乐评人评价是”资源到位但不是那块料”。

根据《北京青年报》报道，首支单曲歌词中英文结合，歌词包括“敢爱也敢恨，不惧伤痕，勇敢追寻真的我”、“所谓的教条由我打破，编写公主的传说”，力图表达姚安娜的态度和立场。

单曲中姚安娜的造型和风格时尚前卫，浓妆艳抹，浓浓的叛逆风，在片中又唱又跳。但从造型、颜值到舞蹈动作、歌唱实力，都遭到网友的吐槽。有网民直接评价“太丑了”，“唱得太一般，不然可以忽略她的颜值”，甚至形容是“芙蓉姐姐的既视感”。

有网民还犀利质问“是什么让她觉得娱乐圈这口饭好吃的？”

MV中伴舞用三角巾遮脸，被网民嘲讽“这是有多不自信”。（MV截图）

还有眼尖的网民发现，MV中的伴舞全部都用三角巾遮住了脸，被质疑“这是有多不自信啊，把伴舞的脸都挡上了。”

虽然姚安娜的出道，有专业的团队倾力打造，但业内乐评人认为，《BackFire》作品创作和制作中规中矩，选曲不能说失败，这是一首标准的女团唱跳歌，如果换专业的唱跳歌手来唱效果会好很多，但出圈的可能也并不大。

还有乐评人指出，她如果只是有钱请人给她写首歌自娱自乐无可厚非，当成专业作品就太贻笑大方了。

拥有300多万粉丝的音乐大V“呆若木一”也在微博上发文吐槽姚安娜新歌难听，直言“姚安娜的新歌差不多达到了90%国内爱豆级别……的难听。堆了制作，曲子也算是精挑细选，但越是资源到位越是让人发现她目前确实不是那块料。”

在23岁生日当天官宣进军娱乐圈的姚安娜一出道就因其身份和资质饱受争议和批评，也曾因国籍问题受到不少质疑。