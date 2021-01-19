港疫情反弹 本地确诊数再破百

香港疫情急速反弹，周一（18日）新增107例确诊个案，自上月中以来再度“破百”。香港政府顾问专家委会开会决定，推荐使用复星医药与德国BioNTech合作研发的mRNA疫苗，但未知能否于农历新年后开始接种。

据路透社报道，香港冠病疫苗顾问专家委员会召集人刘泽星在记者会上说，经审视安全性、效能以及质素等详细资料后，委员会一致建议认可使用由复星/BioNTech疫苗，并认为对公众效益大于风险，有关建议将提交食物及卫生局局长考虑。

他并指出，因应挪威最近出现接种疫苗的死亡报告，委员会需与药厂跟进相关资料，现阶段难以评估能否如期在农历新年后为市民接种疫苗。

香港政府此前预先采购了750万剂复星/BioNTech疫苗，首批100万剂预计2月底到港，届时食卫局将订定市民接种日期及优先群组等安排。

香港本地第四波疫情稍有缓和迹象，最近再掀社区大爆发，而且集中在九龙油尖旺区，导致今天新增本地感染病例较上日倍增。

卫生防护中心传染病处主任张竹君在记者会上说，新增本地确诊个案为102例，当中有42例源头不明；输入个案有五例。

她并说：“自1月4日以来累计录得661例本地确诊病例，其中280例来自油麻地及油尖旺检疫区。““我们还留意到最近有超过四分一个案涉及南亚裔人士，绝大部分为尼泊尔籍，部分为印度籍。”

政府此前首度实施“小区管理”，向油尖旺区20多幢大厦或地方发出强制冠病病毒核酸检测令，数千人须于三日内接受检测。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良稍早在电台节目上说，香港油尖旺区已变成传播黑点，过去几天的确诊个案越来越多，政府应该尽快要求整区居民接受强制检测，又建议首轮强制检测后五天，要立即启动次轮强制检测，亦要考虑对从事高危行业的居民，实施禁足令。