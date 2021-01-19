世卫独立小组：疫初中国应对滞后

一个对冠病疫情全球应对进行评估的独立小组周一（18日）发布报告指，中国官员本可以在去年1月更有力地实施公共卫生措施，并批评世界卫生组织（WHO）直到1月30日才宣布疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。

据路透社报道，中期报告称：“专家小组很清楚的一点是，中国地方和国家卫生部门本可以在1月更有力地实施公共卫生措施。”报告补充称，人际传播的证据当时已经出现，但是“在太多的国家，这一信号被忽视了”。

专家组尤其质疑为什么世卫组织突发事件委员会直到1月第三周才开会，而且直到1月30日的第二次会议才宣布疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。

报告称：“虽然《国际卫生条例》既没有使用也没有定义大流行一词，但它的使用确实有助于将人们的注意力集中在卫生事件的严重性上。直到3月11日，世卫组织才使用了这个词。”

在这份中期报告中，由新西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）领导的专家小组表示：“全球大流行预警系统不能达到应有效果”，并补充称：“世卫组织没有能力完成这项工作。”

专家小组呼吁“全球重置”，并说将在5月提交世卫组织194个成员国的卫生部长的最终报告中提出建议。