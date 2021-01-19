中国外汇占款连六年下降 12月降幅创25个月最大

去年12月人民币兑美元实现连续第七个月升值，不过升值幅度明显低于同期欧元等发达国家货币，年末市场波动更日渐收窄，不少交易员认为中国央行可能出手缓升，外汇占款可能继续正值，但最终央行公布的数据反而出现25个月最大降幅。

据路透社报道，中国银行研究院研究员王有鑫说：“外汇占款反映中国央行始终如一的坚持汇率市场化导向，汇率升值背景下并未对市场进行干预。”路透统计显示，央行口径外汇占款2020年12月减少328.7亿元人民币（67.38亿新元），单月降幅创25个月最大。

王有鑫并认为，外汇占款下降可能还反映市场上外汇需求增加，持汇动机增强，流入进来的外汇并未及时结汇。

2020年12月中国外汇储备规模回到2016年4月以来高位，分析人士认为，这得益于美元持续偏弱带来的正面估值效应，也包括基本面和利差优势带来的资本流入，都对储备提供了积极支撑。

外储增和外汇占款继续下降，出现这种背离情况，王有鑫认为，外储增加可能是由估值效应带动，交易行为是负向影响。

记者粗略统计，去年12月美指贬值2.1%，而欧元、英镑兑美元分别升值2.39%和升2.64%，日元兑美元亦升1%，而当月人民币兑美元即期仅升0.66%。全年人民币则升6.52%，和同期美指表现比较相符。

路透统计并显示，2020年全年央行外汇占款累计减少1009亿元，为连续第六年减少，降幅较去年增加逾七成。2019年为减少239亿元，2018年减少额也不过2232亿元，折合美元，这些再折合成美元对比年度人民币交易量几乎可以忽略不计。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩稍早前报告中指出，只要央行决定不干预外汇市场，则无论是否有外资流入，外汇占款变动均维持在0左右。而中国外汇市场供求趋向均衡，这是央行减少干预外汇市场的基础。

谢亚轩并指出，只有通过在人民币升值的过程中，让市场主体自发积累一些美元，“藏汇于民”，才能够在贬值的时候，同样有市场主体能够卖出美元。这是实现更为市场化的汇率制度的必经之路。

外汇占款是央行收购外汇资产而相应投放的本国货币，央行口径外汇占款增多，表明央行向市场投放了基础货币；反之如果外汇占款减少，则是央行回收了部分人民币，向市场提供了部分美元。

外汇占款曾经是中国基础货币投放的主要工具，不过在2015年8.11汇改以后外汇占款曾持续缩减，央行通过向市场投放美元来稳定汇率，而随着人民币汇率弹性上升，外汇占款的波动不断下降，2018年12月开始外汇占款的月度变动均不足100亿元，表明央行基本退出常态式干预。