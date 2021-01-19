传游族网络董事长林奇体内藏五种毒素 另有两人也被投毒

中国上市游戏公司游族网络董事长暨总经理林奇上月因病救治无效逝世。上海市公安局过后通报，称林奇疑似中毒，其一名39岁的许姓同事有重大作案嫌疑，已被刑事拘留。过后疑犯身份被揭露为游族子公司“三体宇宙”董事之一的许垚，并指在林奇的体内验出包括河豚毒素等至少五种毒素。

据财新网18日报道，除了林奇以外，另有两人被投毒，其中一人为游族网络员工，另一人则为北京三体宇宙公司副总裁赵骥龙，两人目前未被毒死。疑犯许垚与赵骥龙长期不睦，在工作中存在竞争关系，许对赵存在蓄意投毒的嫌疑。报道指出，许垚投毒林奇的原因及过程目前仍在调查中，并指许垚对法律极为熟悉并准备充分，至今坚持零口供，不肯交待投毒细节，并已请来高级律师团队。

财新引述接近林奇的人士称，疑犯许垚平时醉心美剧《绝命毒师》（Breaking Bad），并在上海青浦设有一个专门制毒的工场，通过暗网购买上百种毒药。相关人士透露，许垚平时会配置各类毒药，经常先以猫及狗等宠物进行实验，将宠物毒死后才开始准备向人投毒。

许垚将预先准备的一罐30粒装益生菌药丸送给林奇，将部分药丸掉包成毒药，并通过林奇的秘书督促他服用。林奇的秘书也服用了相同的益生菌丸。

林奇服用几天后吃到毒丸，随即出现恶心及头痛等不适，并于去年12月15日入院治疗，并在同月25日下午离世。