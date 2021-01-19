梁振英提特首可协商产生 林郑：选举产生较好

香港行政长官林郑月娥被问及“协商产生特首”时回应说，无论从历史发展角度，或现实上选举为社会带来的效益而论，特首都是由选举产生较好，并强调中央政府自回归以来有诚意在香港推动选举。

根据香港电台报道，有消息指北京将对香港政制进行改革，中国政协副主席、香港前特首梁振英接受访问时还提出，行政长官由协商产生并不违反基本法。

林郑月娥今天出席行政会议前被问到，如果协商产生特首，政制上会否是开倒车时说，回归以来历任特首都是透过选举产生，她本人亦曾经亲自推动特首选举办法改变，以及亲自以候选人身份参选。

林郑月娥认为，无论从历史发展角度，或现实上选举为社会带来的效益而论，特首都是由选举产生较好，过程中候选人可以向社会交代其管治期望、政策方向。

她强调，中央政府自回归以来都非常有诚意在香港推动选举，路人皆见，而在2017年本来可以有一人一票选举，但有部分香港的人士阻止民主进程，过了几年，香港出现令人担忧的情况，这些都与订立国安法的原因同出一辙，当社会出现很高风险，危害到国家安全，影响一国两制的落实，中央采取行动亦可以理解，特区政府会配合安排。

林郑月娥又提到，从字面上理解，协商产生行政长官亦不违反基本法，但要修改基本法附件一，要有严谨程序去做。

对于港府要求现职公务员在四周内签署声明，拥护基本法和效忠特区，林郑表示，要求公务员宣誓是入职时应有的理念，公务员入职当然要支持特区及特区政府，支持基本法落实一国两制，因此宣誓及签署声明是理所当然，展示出公务员明白公众对他们有期望。

林郑还透露，有关安排去年7月先适用于新入职公务员，4000多位新入职公务员都乐意签署。

林郑月娥说，看不到宣誓或签署声明的要求会影响同事士气，亦看不到这与公务员士气有直接关系，如果部分公务员或工会对此有意见，相信公务员事务局局长乐意进行沟通。

