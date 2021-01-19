中国发改委：将确保经济稳定 不会出现政策悬崖

中国国家发改委综合司司长严鹏程周二（19日）表示，中国今年有能力有条件巩固经济稳定恢复的态势，实现十四五（2021至2025年）的良好开局；将把握好政策的时度效，确保经济稳定恢复态势，不会出现政策悬崖。

据路透社报道，他在发改委月度例行发布会上并强调，今年宏观政策会和保持经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现急转弯；将根据经济运行实际情况做好政策进退之间的平衡，应对好各种不确定性。

他指出，中国当前经济稳定恢复还面临一些挑战，保持经济平稳运行还需要付出努力；将及时采取更有针对性举措让更多市场主体感受到经济恢复的暖意。

严鹏程说：“中国今年经济运行环境还面临不确定性，其中就包括疫情问题。”针对今年经济运行中可能出现的不同情况，发改委也做了情景推演和应对准备。

他指出，一些中小微企业和个体工商户生产经营还面临很多困难，市场需求恢复也面临一些制约，全球经济形势还存在较大不确定性。中国将督促地方加快专项债券项目建设和资金使用进度，力争形成更多实物工作量。

发改委政研室主任袁达则强调，将突出重点领域聚焦“两新一重”和补短板弱项，扩大有效投资；加快5G工业互联网、大数据中心等建设，实施城市更新推进城镇老旧小区改造。

在疫情阴霾罩顶的2020年，中国经济一季度探底后逐季抬升，四季度增速更是创下两年新高，全年增长2.3%成为全球唯一实现正增长的主要经济体。分析人士指出，在强劲出口拉动下，年末工业超预期增势还将延续，消费受局部疫情影响有所波动，整体而言，经济向好态势今年一季度有望保持。