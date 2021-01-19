蔡英文见英国驻台新任代表

台湾总统蔡英文今天接见英国在台办事处新任代表邓元翰（John Dennis）时说，2021年对台、英都是关键年度，英国正式脱欧后的印太地区政经布局，全球关注，台湾在防疫、经济转型与走向国际面临重要挑战，期待两国就自由贸易协定或投资协定展开对话。

根据联合新闻网报道，蔡英文今天在总统府接见邓元翰时提到，邓元翰40年前曾来过台湾，当时台湾刚刚民主化，相信他对当时蓬勃发展的民主运动、社会运动与快速成长的经济印象深刻，邓元翰再次回到台湾，相信已感受到了40年来台湾社会的进步与改变。

蔡英文说：“2021年对台湾与英国来说都是关键的年度”，英国正式脱欧之后的发展，尤其是在印太地区政经布局，是全球关注的议题；对台湾来说，无论是全球疫情的变化，经济结构的转型，以及持续走向国际舞台，都是今年重要的挑战。

蔡英文提到，近几年来，英国是台湾留学生最喜欢的国家之一，台欧连结奖学金的英国专案广受好评，留学不仅能够扩大视野，更有助于两国人民相互理解；此外，为了推动双语国家政策，政府也与英国在台办事处积极洽商实体以及线上的课程，希望能够培育更多双语人才，强化年轻人国际竞争力。

在商务合作跟投资方面，蔡英文说，台英近年不断深化金融、风电等关键领域合作，双边贸易也随之扩大，她很期待台英能进一步洽签自由贸易协定或双边投资协定，就此展开对话。

蔡英文说，这几天她也注意到英国外长拉布对人权和经贸交流议题的谈话，她相信台英在民主、人权、自由贸易的价值上都有相同立场，也期待未来在这些议题上双边的合作关系能更深更广。

另外，蔡英文也说，最近因为疫情关系，台英就防疫物资、疫苗采购有许多合作及对话，疫情期间，两国相互扶持，印证双方关系的坚定，她有决心继续跟英国合作，一起为全球防疫做出贡献。