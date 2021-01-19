PC版QQ被指读取用户历史记录 腾讯道歉

有大陆网民日前在论坛发文指出，新安装的PC版QQ会读取Chrome的历史记录，由于此前设置过敏感数据的权限，因而被火绒自定义规则拦截了。

据观察者网报道，网民自行测试发现，QQ会试图读取电脑里所有谷歌系浏览器的历史记录并提取链接，确认会中招的浏览器包括但不限于Chrome、Chromium、360极速、360安全、猎豹、2345等浏览器。

1月18日下午，火绒安全实验室也针对网友询问公布了查看结果。

火绒确认，腾讯QQ/Tim确实会获取用户浏览器（Chrome、IE以及其它Chromium内核浏览器）的历史访问记录，在读取后会根据数据对信息情况进行分类。腾讯QQ/Tim会使用MD5比较历史记录中的搜索链接，链接包括淘宝、天猫、京东。搜索链接匹配之后，腾讯QQ/Tim还会使用MD5比较搜索的关键字，如炒股、融资等。不过经分析，目前尚未发现有将原始数据外泄的代码逻辑。

这引起网民对于腾讯在未经允许的情况下采集用户信息，侵犯隐私的担忧。

腾讯QQ认证账号18日回应称，调查发现PC QQ存在读取浏览器历史用以判断用户登录安全风险的情况，读取的数据用于在PC QQ的本地客户端中判断是否恶意登录。“所有相关数据不会上传至云端，不会储存，也不会用于任何其他用途。”

腾讯QQ称，具体情况为，该操作为历史上线的一个对抗恶意登录的技术解决方案：因系统识别有不少伪造的 QQ 客户端会恶意访问多个网站作为前期辅助工作，因此在PC QQ客户端中加入了检测恶意和异常的访问逻辑，以此作为辅助手段去判断恶意客户端。

腾讯QQ表示，“对本次事件，我们深表歉意，内部正梳理历史问题并强化用户数据访问规范。目前，腾讯QQ已经更换了检测恶意和异常请求的技术逻辑去解决上述安全风险问题，并发布全新的 PC QQ 版本。所有受影响的 PC QQ 历史版本将在今天开始进行热更新和推送升级包。同时，手机端 QQ 不存在上述操作，不受影响。”

火绒安全实验室过后确认，腾讯QQ /Tim目前已经在最新版本（QQ版本号：9.4.2.27666，Tim版本号：3.3.0.21972）中移除了获取浏览器历史记录的相关代码逻辑。

此前，拼多多也被指通过手机应用程序远程删除用户手机内的照片，而引来舆论批评。拼多多过后回应，称删除的只是程序“缓存”的照片，并承诺将对产品进行改进，不再删除拍照的原图，并与手机厂商联系，共同优化体验。