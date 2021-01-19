中国国资委：央企债务风险基本可控

中国国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗今天表示，目前中央企业的信用评级情况良好，资本市场认可度比较高，债券规模总体合理，资金接续是安全可靠，风险基本上是可控在控。

根据澎湃新闻报道，彭华岗在国务院新闻办举行的2020年央企经济运行情况新闻发布会上介绍说，国资委最近专门组织对中央企业的债务风险、债券风险进行了全面排查。从目前排查的情况来看，中央企业的信用评级情况还是良好的。

彭华岗说，中央企业的负债率到2020年底是64.5%，实现了降低2个百分点的目标，这也是2017年的国务院常务会议上给国资委提的要求。

国资委通过出台降低负债率的指导意见，提出11条具体措施，制定负债率分类管控方案，和中央企业逐户签订三年负债率的目标，通过强化监测通报、督促约谈等，推动中央企业落实以上目标。

彭华岗还提到，发生债务风险或者出现问题，很多都在于投资的失去控制。国资委针对这种情况加强重点债券风险管控。对中央企业债券占带息负债比重实施分类管理比例限制，严控高风险企业短期债券占比，防止集中兑付风险，严格控制资金投向，要求企业将资金高效投入到主责主业，严控超越财务能力的投资，严禁挪用资金空转套利。近年来，中央企业没有发生一起债券违约事件。

此外，国资委还全面加强高风险业务管控。全面排查金融及金融衍生业务的风险，严控对外担保、PPP等高风险业务，坚决禁止融资性贸易，全面提升了企业的抗风险能力。

