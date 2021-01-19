参选党主席？台媒：韩国瑜将在年后表态

民进党桃园市议员王浩宇罢免案通过，也让前高雄市长韩国瑜选桃园市长的声音再起。据指出，约两周前，多位国民党前中常委访韩国瑜，劝进参选党主席，韩国瑜虽未正面应允，却谈到国民党两岸路线问题，还提到他最近有和重量级两岸学者会面。

据《自由时报》报道，国民党党内人士昨天（18日）指出，对于党内劝进，韩国瑜会在农历年后适当时机表态。与韩亲近的国民党立委许淑华曾透露，韩陆续已经有在规划公益性质活动，过完年后他本人会向外界报告。

王浩宇罢免案通过，被蓝营视为桃园市长郑文灿执政破口，2022年桃园市长选举吹起反攻号角，成为蓝营可能的长远战略之一，曾被点名的国民党主席江启臣、韩国瑜等人出战桃园的可能性提高。

曾为高雄市新闻局长的国民党文传会副主委郑照新昨在面簿说，韩国瑜要选党主席或桃园市长的传言都是绿营带风向，韩重孝在身，“请不要用低俗的权谋脑补来干扰他”；不过蓝营内部仍有鼓吹韩复出的声音。

据指出，韩国瑜岳父、前云林县议员李日贵今年元旦辞世，国民党几位前中常委、中常委等要角在两周前到云林致意，并与韩会面，有人还力拱韩参加今年党主席改选。

与会人士转述，韩国瑜并未明确回覆是否参选，但对时事、政治仍十分感兴趣，当时的话题聚焦在美国驻联合国大使克拉夫特访台、两岸国际关系，在闲谈中提到国民党两岸路线，忧心国民党拿香跟拜，韩甚至不经意地提到最近曾与其选总统时的国政顾问团成员苏起、赵建民等两岸学者会面。

与会人士指出，韩国瑜言谈间除表达对政治社会等时事依旧关心，在和众人闲聊时也时常说笑话，风采依旧，让人感觉其雄心尚存。

国民党前中常委李昭平昨天受访时证实有该场会面，并坦言希望韩国瑜出来参选下任党主席，毕竟韩的战斗力依然最强。

李昭平也说，韩国瑜当天并没有正面回应是否参选党主席，但“也没有拒绝”，显然韩对于台湾、对党都有期许，只是韩处处为别人着想，目前很低调，不想造成当政者困扰，认为现在时间还不方便，还未到党主席选举的时程，过早表态对现在的党主席也不礼貌。