标普：社区团购交易额将实现五至六成增长

全球三大评级公司之一标普全球评级周二（19日）发布报告称，预计2020年社区团购交易额为10亿元人民币（2.05亿新元），这虽与全年39万亿元的社会消费品零售总额相比只是沧海一粟，但参考当前销售势头和近期投资趋势，预计2021年交易额将实现50%到60%的增长。

据路透社报道，标普报告指出，社区团购也是电子商务公司打入中国7700亿美元（2020年交易规模）生鲜市场的一个新机会。京东、美团等企业正在大举投入，以期实现突破。

报告指出，社区团购有望带来强劲的收入增长，同时也需要电商企业投入巨资，还会压低利润率。从信用角度而言，投资者面临的根本问题在于”社区团购到底是一个新的风口，还是一个终将造成利润率下降和资金浪费的噱头。”

报告称：“社区团购趋势对未来12个月电商巨头信用质量的影响为中性至略偏负面。”

去年12月下旬，中国国家市场监督管理总局召开规范社区团购秩序行政指导会，强调互联网平台企业不得利用数据优势“杀熟”，不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争，不得利用技术手段损害竞争秩序，妨碍其他市场主体正常经营。

疫情对高速增长的社区团购起到推波助澜的作用，多家中国互联网巨头围猎社区团购。去年以来，7月美团对外宣布成立优选事业部”，美团优选App在应用商店内上线；8月拼多多的“多多买菜”开团；12月京东宣布7亿美元战略投资兴盛优选。

京东股价周二盘中涨近3%报357.6港元；美团劲升6.4%，报345.8港元，创上市以来新高，总市值突破2万亿港元。大盘恒生指数同期涨3.05%。