石家庄两医院因疫情防控不力被通报

石家庄市藁城人民医院和新乐市中医院分别出现多名院内感染者。中国卫生健康委员会今天作出通报，指出两家医疗机构存在诸多问题，包括领导班子疫情防控职责履行不力，当地卫生健康部门监管责任缺失以及防控指挥部门未履行防控领导职责，并已对相关人员问责。

根据中国卫健委网站消息，截至1月14日，石家庄市冠病病例数据库中共有八例与藁城人民医院有关联。

调查组认为，虽暂不能确定此次事件属于医疗机构感染，但在事件发生、发展及处置过程中暴露出诸多问题，导致就诊患者、医务人员及社会公众不同程度地暴露于感染风险。

通报指出，该医院住院患者及陪护人员未做到“应检尽检”，先入病区再做检测的现象普遍。

其次病区加床严重，其中神经内科两个病区和心内科病区加床率均超过90%，严重违反防聚集规定。

另外，医院还存在病区管理混乱，密切接触人群划定不准以及对有密切接触史的住院患者未妥善管理的问题。

对于截至本月11日共累计发现核酸检测阳性结果六例的新乐市中医院，通报指出，联合调查组调查认为，这是一起社区感染新冠病毒患者将感染风险带入医院，医院的感染控制措施存在缺陷而导致的医疗机构感染事件。

通报称，医院存在多方面管理问题，包括急诊患者未及时查验核酸检测结果，也没有及时采样送检；患者急诊入院时，在无核酸检测结果的情况下就被安置于病区普通双人间；陪护人员数量多、不固定，随意走动；首例患者确诊后，流行病学调查不够科学规范，密切接触人员及其暴露风险等级的确定不准确。

此外，国务院联防联控机制医疗救治组感控专家在工作中发现，石家庄市有关区县级医疗机构在感染防控相关政策要求的落实上普遍存在问题。

藁城中西医结合医院162名住院患者有高达228名陪护，对陪护人员未进行严格管理；发热门诊核酸检测结果报告时间过长，个别患者甚至长达16小时；发热门诊与血透病区、高压氧、医疗废物暂存点在同一幢小楼内，出入口相隔仅一米左右，存在生产安全和医疗安全等隐患。

通报指出，上述医院管理混乱，感控意识不强。藁城人民医院和新乐市中医院领导班子疫情防控职责履行不力，责任分工不清晰，部门、科室之间的联动沟通不畅。

管理人员和医务人员的院感防控意识不强，培训不到位，消毒隔离等标准预防措施执行不到位。对国家反复强调的住院患者及陪护人员“应检尽检”、及时回报核酸检测结果、设置管理缓冲病房、严格陪护和探视管理等一系列要求落实不到位。

通报还指出，卫生健康部门监管责任缺失。医院向当地上报阳性病例后，地方卫生健康行政部门未有效履行监督管理职责，疾控机构未能及时向医院提供疫情防控的技术指导或支持。

医院未能在监督指导下，规范开展流行病学调查、科学采取隔离管控措施、有效实施环境清洁消毒等一系列处置工作。特别是藁城人民医院接到石家庄市疾控中心反馈，其送至该中心复核的11例阳性样本结果均为阴性后，未得到卫生健康行政部门和疾控机构的指导，仅凭自身理解加以应对，作出了解除心内科封控、分流患者等错误决定，增加了疫情防控压力。

通报还批评当地防控指挥部门未履行防控领导职责，对发生感染事件的危害性认识不到位，领导责任不落实。未将辖区内医疗机构疫情防控工作纳入整体疫情防控体系，对医疗机构在疫情防控和感染控制工作中遇到的问题和困难反应迟缓，未提供及时有力的领导和科学精准的专业指导。

通报强调，近期发生的几起院感防控不力事件，暴露出农村地区疫情防控特别是院感防控中存在的短板和漏洞。各地必须引以为戒，举一反三，进一步提高认识，强化行业监管，开展院感防控督查，落实主体责任，严防发生院内感染。

