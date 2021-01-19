郑爽代孕后欲弃养　引中国官媒痛批

中国娱乐明星郑爽昨天被爆在美国代孕后又打算弃养的消息，引发各大官方媒体连番抨击，中国央视新闻发文指出，某明星疑似代孕欲弃养令人愤怒，更指“代孕在中国被明令禁止，其对生命的漠视令人发指”。郑爽本人今天回应称，在中国国土之上我没有违背国家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法规。

郑爽在个人微博上回应“代孕风波”时称，这是她非常伤心和私密的事情，本不愿多说，但是事已至此被别有用心的一步步曝光，此刻不得不有所回应。

郑爽说，中美两国的律师团队从前年开始就从未放弃过维护她及其家人的合法权益，也没有放弃过与对方沟通调解。但在中国的法律程序中，她屡屡拒绝以曝光隐私的勒索。在美国的法律程序中，她也率先维权。

郑爽还称，身为艺人她深知中国疫情的防控与重视。在中国国土之上她没有违背国家的指示，在境外也更是尊重一切的法律法规。

这段语焉不详的回应令许多网民更加困惑，对于两个孩子的代孕问题，也并未作出任何正面回答。

郑爽前男友张恒昨天在个人微博上发文称，自己不回国并不是因为“诈骗、借高利贷、逃避债款、携款潜逃”，而是必须滞留美国照顾并保护自己的两个小宝宝，随后公布出生证明和录音，曝光了郑爽赴美代孕且意图弃养孩子一事。

代孕消息传出后，包括央视新闻、紫光阁、共青团中央、检察日报、中国妇女报等在内的十多家官方媒体发文痛批代孕行为，并强调中国命令禁止代孕。

央视新闻在官方微博中言辞激烈痛批，前有代孕妈妈遭“退货”，后有某明星疑似代孕欲弃养，曝光录音中“打也打不掉，我都烦死了”更令人愤怒，并强调代孕在中国被明令禁止，其对生命的漠视更是令人发指，质问如此践踏底线，法律难容，道德难容！

